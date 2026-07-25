Prognoza Upał w Polsce. 40 stopni na mapach IMGW. "Modele wysyłają sygnał" Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: IMGW/Shutterstock

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Pod koniec czerwca Polskę nawiedził rekordowy upał. W niedzielę 28 czerwca w Słubicach słupki rtęci wskazały 40,5 stopnia Celsjusza - to najwyższa temperatura w historii pomiarów w naszym kraju.

40-stopniowy upał. Co pokazują modele

Według modeli meteorologicznych temperatura w okolicach 40 st. C może powrócić. Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, europejskie i amerykańskie prognozy wskazują, że termometry mogą pokazać taką wartość na przełomie lipca i sierpnia w pobliżu zachodniej granicy, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Według europejskiego modelu ECMWF HRES stanie się to 31 lipca, a według amerykańskiego modelu GFS - 1 sierpnia.

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Maksymalna temperatura w kolejnych dniach według modelu ECMWF HRES Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl

Idealne warunki do napływu żaru

Unton-Pyziołek wspomniała, że wartości rzędu 40 stopni, a nawet wyższe, pojawiały się w wyliczeniach modeli na trzecią dekadę lipca od dłuższego czasu. Ostatecznie upał okazał się słabszy. Jak zauważyła, teraz rozwija się jednak wzorzec pogodowy z wyżem nad wschodnią Europą i płytkimi letnimi niżami na zachodzie kontynentu. Stworzy to idealne warunki do napływu gorąca znad Afryki Północnej.

40 stopni na początku sierpnia według amerykańskiego modelu GFS Źródło zdjęcia: GFS/wetter3.de

"Wartości maksymalne mogą jeszcze ulec zmianie"

- Masy powietrza zwrotnikowego unoszące się znad Sahary zostają na ogół wciśnięte w wyższe partie troposfery, ale osiadając w wyżu i na jego obrzeżach, mogą przy ziemi podnosić temperaturę do zawrotnych wartości - opisała synoptyk. Zaznaczyła, że wartości maksymalne mogą jeszcze ulec zmianie, ale i tak zapowiadają się na bardzo wysokie. - Modele oparte o aktualną cyrkulację powietrza i nagrzanie powierzchni ziemi wysyłają jasny sygnał, że w nadchodzących dniach wartości na termometrach mogą być ekstremalne - podsumowała Unton-Pyziołek.

Prognozowana sytuacja baryczna w Europie na przełomie lipca i sierpnia Źródło zdjęcia: GFS/tropicaltidbits.com