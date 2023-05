Goręcej z każdym dniem. Sprawdź prognozę pogody

Pogoda w ostatni weekend maja będzie słoneczna, tak samo zapowiada się początek kolejnego tygodnia. Temperatura maksymalna będzie rosnąć.

W piątek w części Mazowsza, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu rzędu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich możliwe są burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C w rejonie Podkarpacia. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Niedziela przyniesie słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr nadciągający z kierunku wschodniego będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Ponad 25 stopni na początku tygodnia

Przeważnie słonecznie będzie w poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wtorek w całym kraju upłynie pod znakiem słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

