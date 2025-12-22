Pogoda na jutro - wtorek, 23.12. Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w przeważającej części kraju chmury całkowicie zakryją niebo. Większe przejaśnienia możliwe są jedynie lokalnie na północy. Na południu, szczególnie w rejonie górskim, rozwiną się mgły. Lokalnie będą one marznące i osadzające szadź, możliwa jest również marznąca mżawka powodująca gołoledź. W drugiej części nocy na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej wystąpią słabe, przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem przechodzącym w mokry śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 1 stopnia Celsjusza w całym kraju. Powieje słabo z północnego wschodu lub zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - wtorek, 23.12

We wtorek w południowej Polsce spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. W północnej części kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Niewykluczone - zwłaszcza we wschodniej Polsce - są przelotne opady deszczu przechodzące w mokry śnieg. W rejonie górskim rano możliwa jest marznąca mżawka i zanikające mgły, a w ciągu dnia opady śniegu do 2-5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na północnym-wschodzie do 2-3 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu okresami dość silny, północno-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70-80 procent w pasie od Pomorza Zachodniego, przez centrum, po Lubelszczyznę do 90 procent na krańcach południowych. W większości kraju temperatura będzie komfortowa - chłód poczują jedynie mieszkańcy południa. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Temperatura spadnie do 1 st. C. Będzie słabo wiać, głównie z sektora wschodniego i północno-wschodniego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w stolicy spodziewane jest duże lub całkowite zachmurzenie. W drugiej części dnia możliwe są słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie będzie dalej wzrastać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie. W jej drugiej części może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura wyniesie co najmniej 1 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie. W pierwszej części dnia wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem, możliwa jest krupa śnieżna. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków lub sektora północno-wschodniego i wschodniego. Ciśnienie będzie wciąż wzrastać, w południe wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się na pochmurną. Na termometrach pokaże się co najmniej 0 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słabo ze wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie będzie nadal wzrastać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pochmurnej nocy. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z przewagą sektora wschodniego będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu będzie pochmurnie. Nie można wykluczyć słabych opadów deszczu ze śniegiem oraz towarzyszącego im zamglenia. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie dalej rosnąć, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie chmury i silne zamglenie, może rozwinąć się mgła. Temperatura wyniesie przynajmniej 0 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, okaże się słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek mieszkańców Krakowa czeka zachmurzenie całkowite, a okresowo także słabe opady śniegu i towarzyszące im zamglenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie dalej wzrastać, w południe wyniesie 993 hPa.

