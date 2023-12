Pogoda na jutro - wtorek 05.12. Nocą duży mróz, za dnia pojawią się przejaśnienia

Noc z poniedziałku na wtorek w całej Polsce zapowiada się mroźno, temperatura spadnie nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. Termometry pokażą ujemne wartości także w ciągu dnia, a śnieg popada tylko w nielicznych miejscach.

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Suwalszczyźnie i w Karpatach spadnie od 1 do 2 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -14 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -9 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na wtorek 05.12

Dzień również zapowiada się pochmurno, ale będzie się przejaśniać, szczególnie w północno-wschodniej Polsce. Na krańcach zachodnich oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe opady śniegu, spadnie go do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Warmii i Podlasiu do -3 st. C w środkowej części kraju i do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowo wschodniego. Na północy okresami może on przybrać na sile.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek na przeważającym obszarze Polski sięgnie około 70 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują zimno. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i południu okażą się niekorzystne, a w pozostałych regionach będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie również upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do -9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu także przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura spadnie minimalnie do -10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C.. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe są słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl