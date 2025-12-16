Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -4 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Kielecczyźnie, przez -2 do 0 st. C. w centrum kraju, do 0-3 st. C nad samym morzem. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na noc

Pogoda na jutro - środa, 17.12.

W środę w Polsce będzie pochmurno i mglisto z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na północy, przez 5-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C miejscami na południu. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza na środę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 95 procent. Warunki biometeo w centralnej i północno-wschodniej Polsce będą niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna i mglista. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami i mglista. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy barometry pokażą 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami i będzie mglisto. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu aura będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami i mglista. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami i mglista. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy barometry wskażą 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę aura w Krakowie będzie pochmurna i mglista z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

