Pogoda na noc

Noc na północnym wschodzie kraju będzie pogodna. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, chwilami umiarkowanymi opadami śniegu i mokrego śniegu, którego spadnie 1-5 centymetrów. Strefa opadów przemieszczać się będzie z południa na północ. Lokalnie na południu oraz nad ranem w centrum kraju mogą pojawić się opady o charakterze marznącym powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -22/-20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -6/-4 st. C na południu. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, wschodni.

Pogoda na jutro - środa, 4.02.

W środę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Wystąpią również słabe opady śniegu, którego spadnie do 1-5 centymetrów na północy, północnym wschodzie i nad ranem również częściowo w centrum kraju. Lokalnie w centrum i na wschodzie oraz wieczorem na południu pojawią się opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -11/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5/-4 st. C w centrum, do 1-3 st. C na południu. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, wschodni.

Pogoda na środę

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 do ponad 95 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w stolicy początkowo będzie pogodna. Później nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -14/-12 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie osobom przebywającym w Warszawie pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu i mokrego śniegu do godzin południowych. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -17/-15 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Przejściowo wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu niebo zasnują chmury. W drugiej części nocy pojawią się tam słabe opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10/-8 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu będzie pochmurna. Początkowo pojawią się słabe opady śniegu i mokrego śniegu. Istnieje ryzyko, że wystąpią tam opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy aura okaże się pochmurna ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, natomiast w drugiej części nocy także opadami marznącymi. Na termometrach zobaczymy co najmniej -6/-4 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, w drugiej części nocy opadami marznącymi. Temperatura minimalna wyniesie -4/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno. Wieczorem pojawi się ryzyko wystąpienia opadów marznących. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-3 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w nocy