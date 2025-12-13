Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 14.12. Miejscami może spaść mokry śnieg

|
Możliwy deszcz ze śniegiem
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 14.12. Szykuje się pochmurna noc z opadami - i to nie tylko deszczu, bo w części kraju może padać mokry śnieg. Chmury i zjawiska nie odpuszczą także w dzień, w który będzie nam raczej chłodno.

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami w pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po południowy wschód. Od północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy, mogących przechodzić na Podlasiu oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu, a szczególnie w górach, w mokry śnieg o sumie do 3-5 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 2-3 st. C. w centrum kraju, do 4-5 st. C. na Wybrzeżu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na północy okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-95682
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 13.12

W niedzielę również będzie pochmurnie z przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie przed południem miejscami pojawi się słaby deszcz do 2 l/mkw., a w Karpatach - deszcz ze śniegiem. W całej Polsce zobaczymy na termometrach podobne wartości - od 5-6 st. C. na przeważającym obszarze kraju do 7 st. C. na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - dość silny, w porywach dochodzący do 50 km/h.

Klatka kluczowa-95666
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie od poniżej 70 procent na zachodzie do ponad 80 procent na wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą na ogół neutralne - poza krańcami wschodnimi i południowo-wschodnimi, gdzie okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-95701
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurna niedziela z niewielkimi przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej - okresami popada. Temperatura osiągnie co najmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście będzie pochmurny, ale wystąpią przejaśnienia, na ogół po południu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej niedzieli z okresowymi opadami deszczu. Termometry wskażą przynajmniej 3 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu sporo chmur, ale też przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, może słabo popadać. Słupki rtęci pokażą minimum 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę niebo nad Wrocławiem zakryją chmury, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie. Spodziewane są przejaśnienia, ale po północy także słaby deszcz, na południe od miasta przechodzący w deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapanuje pochmurna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Tu spadnie marznący deszcz. IMGW ostrzega
Prognoza
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Świat
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Prognoza
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Świat
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Świat
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Świat
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
Nauka
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Świat
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Prognoza
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
Świat
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Świat
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Prognoza
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
Prognoza
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
Ciekawostki
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
Nauka
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
Ciekawostki
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
Prognoza
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
Świat
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
Prognoza
Woda w zlewisku Badwater w Dolinie Śmierci
Prehistoryczne jezioro pojawiło się na pustyni
Świat
27 min
pc
"Chcemy stworzyć Słońce na Ziemi"
Kijek w kosmosie
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom