Pogoda na jutro - niedziela, 14.12. Miejscami może spaść mokry śnieg

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami w pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po południowy wschód. Od północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy, mogących przechodzić na Podlasiu oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu, a szczególnie w górach, w mokry śnieg o sumie do 3-5 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 2-3 st. C. w centrum kraju, do 4-5 st. C. na Wybrzeżu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na północy okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 13.12

W niedzielę również będzie pochmurnie z przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie przed południem miejscami pojawi się słaby deszcz do 2 l/mkw., a w Karpatach - deszcz ze śniegiem. W całej Polsce zobaczymy na termometrach podobne wartości - od 5-6 st. C. na przeważającym obszarze kraju do 7 st. C. na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - dość silny, w porywach dochodzący do 50 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie od poniżej 70 procent na zachodzie do ponad 80 procent na wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą na ogół neutralne - poza krańcami wschodnimi i południowo-wschodnimi, gdzie okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurna niedziela z niewielkimi przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc. Z jednej strony pojawią się przejaśnienia, z drugiej - okresami popada. Temperatura osiągnie co najmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście będzie pochmurny, ale wystąpią przejaśnienia, na ogół po południu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej niedzieli z okresowymi opadami deszczu. Termometry wskażą przynajmniej 3 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu sporo chmur, ale też przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, może słabo popadać. Słupki rtęci pokażą minimum 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę niebo nad Wrocławiem zakryją chmury, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie. Spodziewane są przejaśnienia, ale po północy także słaby deszcz, na południe od miasta przechodzący w deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapanuje pochmurna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe osiągnie 1000 hPa.