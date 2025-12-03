Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 04.12. Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz

|
shutterstock_2692953799
Warunki drogowe na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 04.12. W nocy mgły miejscami ograniczą widzialność do kilkuset metrów. W części kraju może pojawić się mżawka, a temperatura ma spaść poniżej zera. Czwartek będzie mglisty i pochmurny.

W nocy będzie pochmurno i mglisto. Na południu i na zachodzie kraju mgły ponownie mogą ograniczać widzialność do 100 metrów, a lokalnie do kilkudziesięciu metrów. Mżawka może padać w centrum kraju oraz na Podlasiu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza w Krakowie do 3 st. C w Białymstoku. Powieje wiatr słaby z południa, a ciśnienie będzie stabilne.

Klatka kluczowa-72214
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 04.12

W czwartek rano w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. W ciągu dnia na ogół będzie pochmurno, ale na południowym wschodzie niewykluczone są przejaśnienia. Mżawka może popadać głównie na Podlasiu, lokalnie także w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Olsztynie i Bydgoszczy do 9 st. C w Rzeszowie. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-72165
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza na południu i południowym wschodzie wyniesie poniżej 80 procent. Natomiast w centrum na północy i zachodzie będzie ona powyżej 90 procent. W większości regionów odczujemy chłód i wilgoć, tylko na południowym wschodzie zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-72200
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna i mglista. Może pojawić się również mżawka. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie zapowiada się bez zmian, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek rano będzie mgliście, a w dzień pochmurno. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowy. Ciśnienie ma być stałe, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i mgliście. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie nie powinno się zbytnio zmieniać i wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Na termometrach zobaczymy co najmniej 3 st. C. Powieje wiatr słaby z południa. Ciśnienie będzie bez większych zmian i wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pochmurno i mgliście. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie ma być stałe, a o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny i mglisty. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i mglista. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie nie powinno się zmieniać i o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr słaby z południa. Ciśnienie pozostanie stałe, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna i mglista. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie będzie bez zmian, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w czwartek będzie pochmurno i mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1003 hPa.

Klatka kluczowa-72193
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jepskun/Shutterstock

Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
