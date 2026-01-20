Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pogodna o bez opadów. Lokalnie na południu kraju spodziewane są silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -19/-17 stopni Celsjusza (lokalnie -22/-20 st. C) na wschodzie kraju, przez -14/-10 st. C w centrum, do -8/-5 st. C na zachodzie. Powieje południowy, słaby, lokalnie umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 21.01.

W środę dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8/-7 st. C na Podlasiu, przez -1/1 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, lokalnie w porywach dość silny. W Sudetach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie na wyrównanym poziomie i wyniesie około 60-70 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -15/-14 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w stolicy zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5/-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Trójmieście pogodną aurę. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -14/-13 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7/-6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Aura w nocy w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -8/-9 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu dużo słońca. Termometry wskażą maksymalnie 1-2 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie -6/-5 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się słonecznej środy. Temperatura maksymalna sięgnie 3-4 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 13/-15 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie aura będzie słoneczna. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

