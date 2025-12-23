Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 23.12. Dla jednych przejaśnienia i rozpogodzenia, dla innych - opady

Śnieg, marznące opady
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 23.12 przyniesie dużo chmur w większości Polski, a miejscami popada z nich deszcz przechodzący w mokry śnieg. Na przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć tylko nieliczni. Temperatura maksymalna nieznacznie przekroczy 0 stopni.

We wtorek mieszkańcy południowej Polski mogą spodziewać się dużego i całkowitego zachmurzenia, a północnej - coraz większej liczby przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu, przechodzące w mokry śnieg, możliwe są głównie we wschodniej części kraju. W rejonie górskim rano możliwe są marznąca mżawka i zanikające mgły, a w ciągu dnia - opady śniegu do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na północnym-wschodzie do 2-3 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu może okresami powiać silniej.

Klatka kluczowa-116253
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Powietrze będzie najbardziej wilgotne (około 90 procent) w południowej części kraju, a najsuchsze (70-80 procent) - w pasie od zachodniej granicy, przez środkową Polskę, po Lubelszczyznę. Ze względu na brak słońca mieszkańcy południa odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne w całej Polsce.

Klatka kluczowa-116229
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś w Warszawie zaznaczy się duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części dnia mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie dużo chmur. W pierwszej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem, możliwa jest także krupa śnieżna. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków lub sektora północno-wschodniego i wschodniego. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś mieszkańców Poznania czeka duże i całkowite zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie 2 st. C. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu okaże się słaby. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie pochmurnie. Niewykluczone są słabe opady deszczu ze śniegiem oraz towarzyszące im zamglenie. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie chmury całkowicie zakryją niebo. Okresami słabo popada śnieg, a towarzyszyć mu będzie zamglenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 993 hPa.

Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognoza pogodyprognozapogoda
