Pogoda na dziś - środa, 6.05. Mocno popada i zagrzmi

Burze, intensywne opady deszczu
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W środę, 6.05, w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu, które miejscami będą intensywnie. Ponadto pojawią się burze. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane.

W środę czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami w północnej części kraju, gdzie spodziewane są też przeważnie ciągłe opady deszczu o natężeniu 10-20 litrów na metr kwadratowy. Najwyższe sumy mają zostać odnotowane na Pomorzu. Poza tym w przeważającej części Polski wystąpi zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które mogą pojawić się po południu. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich dopisze pogodna aura. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10-12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 24-25 st. C w regionach centralnych, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr w centrum i na południu będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany do dość silnego. Na północnym zachodzie i północy okaże się skręcający na północno-wschodni, od słabego do umiarkowanego. W burzach mocno powieje.

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do 90 procent. Na północy kraju będzie chłodno, na południu - ciepło, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo na północy Polski będą niekorzystne, w pasie centralnym i na południu - neutralne, a na krańcach południowo-wschodnich - korzystne.

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie wiał przeważnie z południowego zachodu, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie z ciągłymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą 10 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie od umiarkowanego do okresowo dość silnego. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W środa w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr północno-wschodni, następnie zmienny do zachodniego w drugiej części dnia, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Poza tym przelotnie popada deszcz, wieczorem możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr przeważnie południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie od umiarkowanego do dużego, możliwy jest też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Powieje przeważnie południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 991 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

