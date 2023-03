Pogoda na dziś - środa 22.03. Przelotne opady deszczu i nawet 17 stopni

Pogoda na dziś, czyli środę 22.03. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni. Miejscami silniej powieje.

Środa 22.03 przyniesie zmienne zachmurzenie i opady przelotnego deszczu. Spadnie go do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, nadciągnie z południa i południowego zachodu.

Warunki biometeo - środa 22.03

W środę największą wilgotność - oscylującą w granicach 90 procent - odczujemy w centralnych regionach kraju. W części północno-wschodniej odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Aura nie powinna wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie w środę będzie zmienne. Mogą wystąpić opady przelotnego deszczu (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr nadciągnie z południa i południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na środę w Krakowie prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Może popadać przelotny deszcz (do 2 l/mkw.). Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 984 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu zmienne zachmurzenie, niewykluczone są opady przelotnego deszczu (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Warszawę w środę czeka zmienne zachmurzenie, niewykluczone są przelotne opady deszczu (do 2 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe jego wartość wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem. Niewykluczony jest przelotny deszcz (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, będzie spadać.

