Pogoda na dziś - środa, 11.03. W części kraju popada

Większość z nas czeka pogodny dzień. W środę mocniej zachmurzy się na północy i zachodzie. Na Pomorzu Zachodnim oraz w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze może przelotnie padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 14-15 st. C na północnym wschodzie do 17-19 st. C na południu i w centrum kraju. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tylko w Tatrach i Bieszczadach w porywach może osiągnąć prędkość 40-60 km/h.

Warunki biometeo

W środę wilgotność powietrza zamknie się w przedziale od 40 do 70 procent. Odczujemy ciepło, a pogoda poprawi nam humor.

Pogoda na dziś - Warszawa

W ciągu dnie dominować będzie pogodna i słoneczna aura, bez opadów. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na ogół pogodna, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. W drugiej części dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 16-17 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Będzie pogodnie, ale w ciągu dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy maksymalnie 18-19 st. C. Powieje południowy i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę dominować będzie pogodna i słoneczna aura. Termometry w Krakowie wskażą maksymalnie 18-19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.