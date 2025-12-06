Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie oraz południowym wschodzie. W pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk Opolski i Górny pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższa wilgotność powietrza będzie we wschodniej części kraju, gdzie miejscami przekroczy 90 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze okaże się bardziej suche. W zachodniej Polsce wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent. Mieszkańcy całego kraju poczują chłód. W zachodniej i wschodniej części Polski warunki biometeo okażą się neutralne, a w pozostałych rejonach - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę mieszkańców Warszawy czeka pochmurna aura, a okresami słabo popada. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się spore zachmurzenie, momentami spadnie słaby deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu niebo pokryją chmury. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurna i mglista sobota, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura osiągnie maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 989 hPa.

