Pogoda na dziś - sobota, 6.12. W Mikołajki miejscami przyda się parasol

|
deszcz parasol AdobeStock_295191805
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na sobotę, 6.12. W Mikołajki będzie pochmurno, miejscami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy do 8 stopni.

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami na zachodzie oraz południowym wschodzie. W pasie od Zatoki Gdańskiej, Warmii i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk Opolski i Górny pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-78428
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższa wilgotność powietrza będzie we wschodniej części kraju, gdzie miejscami przekroczy 90 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze okaże się bardziej suche. W zachodniej Polsce wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent. Mieszkańcy całego kraju poczują chłód. W zachodniej i wschodniej części Polski warunki biometeo okażą się neutralne, a w pozostałych rejonach - niekorzystne.

Klatka kluczowa-78368
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę mieszkańców Warszawy czeka pochmurna aura, a okresami słabo popada. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się spore zachmurzenie, momentami spadnie słaby deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu niebo pokryją chmury. Na termometrach pokaże się maksymalnie 7 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurna i mglista sobota, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura osiągnie maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie lekko się obniża, w południe spadnie do 989 hPa.

Klatka kluczowa-78385
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
