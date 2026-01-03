Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami spodziewane są opady śniegu, którego spadnie do 1-3 cm. Uwaga: na północy miejscami sypnie do 5-10 cm, a na Pomorzu Środkowym i Kaszubach możliwe, że nawet 30 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 984 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna. Okresami spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach z prędkością do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z przejaśnieniami. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 985 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach z prędkością do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 975 hPa.

Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl