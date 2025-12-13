Pogoda na dziś - sobota, 13.12. Miejscami może padać deszcz ze śniegiem

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę na przeważającym obszarze kraju niebo zakryją chmury. Na północy i wschodzie słabo popada, a na krańcach północno-wschodnich pod koniec dnia może spaść deszcz ze śniegiem. Nad ranem na południu i południowym zachodzie pojawią się gęste mgły i mgły marznące. Rozpogodzenia wystąpią lokalnie w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie i Śląsku, przez 4-6 st. C w centrum, do 6-8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowo-zachodni, z wyjątkiem wschodu, gdzie powieje z południowego wschodu.

Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 60 procent na południu do ponad 95 procent na północnym wschodzie. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne w większości kraju - poza południowym zachodem, gdzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 5-6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie, które wieczorem przyniesie słabe opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 6-7 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie się zmniejsza, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu chmury, a nad ranem - także mgły. Na termometrach pokażą się maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna sobota, choć w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia Nad ranem widzialność ograniczą mgły. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl