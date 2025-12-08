Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 8.12. Na termometrach nawet 12 stopni

Może padać deszcz
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W poniedziałek, 8.12, pojawią się opady deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od zachodu w głąb kraju. Termometry pokażą miejscami nawet 12 stopni.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę. Poza tym spodziewane są opady deszczu, które przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju. W ciągu 12 godzin spadnie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Deszcz stopniowo będzie słabnąć. Dodatkowo w pierwszej części dnia we wschodniej połowie Polski wystąpią stopniowo zanikające zamglenia i lokalne mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, początkowo okaże się słaby do umiarkowanego. W drugiej części dnia na zachodzie okresowo będzie dość silny i w porywach rozpędzi się do 30-50 kilometrów na godzinę. 

Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 85 do ponad 90 procent. W całej Polsce warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w poniedziałek zachmurzenie od całkowitego do dużego. Początkowo możliwa jest mgła i silne zamglenie. W drugiej części dnia spodziewany jest słaby deszcz/mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się słaby. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Okresowo popada słaby deszcz/mżawka. Opadom towarzyszyć będzie zamglenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 7 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, przeważnie umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie od całkowitego do dużego. Okresowo pojawią się słabe opady deszczu i towarzyszące im zamglenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr południowy skręcający na południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia poniedziałek z zachmurzeniem od dużego do okresowo całkowitego. Do godzin południowych okresami popada słaby deszcz/mżawka. Opadam towarzyszyć będzie zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje południowy wiatr, szybko skręcający na południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie waha się, w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W poniedziałek wystąpi w Krakowie duże zachmurzenie. W pierwszej części dnia pojawi się mgła i silne zamglenie, pod koniec może popadać słaby deszcz/mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr początkowo okaże się zmienny i słaby, w drugiej części dnia południowo-zachodni, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Pongvit/AdobeStock

