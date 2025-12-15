Pogoda na dziś - poniedziałek, 15.12. Strefa przejaśnień i rozpogodzeń przejdzie przez Polskę

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W większości Polski poniedziałek przyniesie pochmurną aurę. Od południa w kierunku centrum postępować będzie jednak strefa przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza na północy i wschodzie do 6-7 st. C. na południu. Powieje słabo i umiarkowanie z południa.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 60 procent na krańcach południowych do ponad 80 procent w północnej, wschodniej i częściowo centralnej Polsce. Mieszkańcy krańców zachodnich i południowych poczują ciepło, północnego wschodu - chłód, a reszty kraju - neutralną temperaturę. Warunki biometeo będą korzystne na południu, niekorzystne na północy, wschodzie i częściowo w centrum oraz neutralne w pozostałej części Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 3-4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie stabilne, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie w Trójmieście pochmurną aurę z przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami i możliwymi rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 4-6 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie pozostanie stabilne, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie, choć z licznymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się w poniedziałek dużego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 4-5 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie pozostanie stabilne, w południe osiągnie 997 hPa.

