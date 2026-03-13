Logo TVN24
Pogoda na dziś - piątek, 13.03. Będzie ciepło, ale miejscami popada

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek 13.03 okaże się przeważnie pogodny. Pochmurna i deszczowa aura zawita tylko do nielicznych regionów. Na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni.

W piątek aura okaże się pogodna, jedynie w południowo-wschodniej części Polski na niebie zobaczymy więcej chmur. Miejscami mogą towarzyszyć im przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia większe zachmurzenie prognozowane jest natomiast w północno-zachodniej Polsce.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Podlasiu, poprzez 17 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr z południa i południowego zachodu okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Na Pomorzu porywy mogą rozwijać prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. W Sudetach natomiast prognozowany jest wiejący z prędkością do 60-80 km/h ciepły wiatr fenowy.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze Gdańskie, gdzie nie przekroczy 50 procent, a najwyższa na północnym wschodzie, wschodzie i południu - tam wzrośnie powyżej 60 procent. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny. Biomet będzie neutralny na północnym zachodzie i południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju - korzystny.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek przyniesie mieszkańcom Warszawy małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 17 st. C. Powieje z południa, na ogół umiarkowanie, ale chwilami silniej. Ciśnienie ma spadać, a w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr z południa powieje umiarkowanie, chwilami silniej. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w piątek aura przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowanie, chwilami silniej, z kierunków południowych. Ciśnienie ma spadać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek upłynie we Wrocławiu pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie w południe obniży się do 999 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek będzie umiarkowanie pochmurno. Może również wystąpić przelotny deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy, wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie ma spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
