Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela 21.12. Miejscami niebo zacznie się przejaśniać

|
chmury shutterstock_2644940895
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela 21.12 będzie pochmurnym dniem, lokalnie mglistym. Tylko lokalnie mogą pojawić się przejaśnienia. Aura ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Niedziela w całej Polsce przyniesie pochmurne niebo, tylko na Pomorzu mogą wystąpić przejaśnienia. W regionach południowych mogą snuć się mgły, na Podkarpaciu niewykluczone będą słabe opady mżawki o sumie poniżej 0,5 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w na północnym wschodzie, przez 4 st. C w regionach centralnych, do 6 st. C lokalnie na północy i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-111996
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent na północnym zachodzie Polsce do ponad 95 procent w południowych regionach. Będzie nam chłodno, tylko na południu kraju spodziewany jest komfort termiczny. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Klatka kluczowa-112020
Warunki biometo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. Nie powinno padać. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Barometry pokażą w południe 1007 hPa, a ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 6 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, w południe zobaczymy na barometrach 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna niedziela bez deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby. Ciśnienie wyniesie w południe 1008 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe barometry wskażą 1003 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie zapanuje pochmurna niedziela z zamgleniami. Termometry maksymalnie pokażą 4 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie ma być stabilne, a w południe zobaczymy na barometrach 992 hPa.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
