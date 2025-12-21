Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Niedziela w całej Polsce przyniesie pochmurne niebo, tylko na Pomorzu mogą wystąpić przejaśnienia. W regionach południowych mogą snuć się mgły, na Podkarpaciu niewykluczone będą słabe opady mżawki o sumie poniżej 0,5 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w na północnym wschodzie, przez 4 st. C w regionach centralnych, do 6 st. C lokalnie na północy i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent na północnym zachodzie Polsce do ponad 95 procent w południowych regionach. Będzie nam chłodno, tylko na południu kraju spodziewany jest komfort termiczny. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. Nie powinno padać. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Barometry pokażą w południe 1007 hPa, a ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 6 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, w południe zobaczymy na barometrach 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna niedziela bez deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby. Ciśnienie wyniesie w południe 1008 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe barometry wskażą 1003 hPa, a ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie zapanuje pochmurna niedziela z zamgleniami. Termometry maksymalnie pokażą 4 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie ma być stabilne, a w południe zobaczymy na barometrach 992 hPa.