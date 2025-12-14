Logo TVN24
Pogoda na dziś - niedziela, 14.12. Dla jednych przejaśnienia, dla innych - opady

|
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela, 14.12 zapowiada się pochmurnie. Miejscami spodziewane są przejaśnienia, ale też opady - zarówno deszczu, jak i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, szczególnie na północnym zachodzie kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie przed południem miejscami spodziewane są słabe opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy, a w Karpatach - deszcz ze śniegiem. W całym kraju temperatura maksymalna będzie podobna i wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza w większości rejonów do 7 st. C. na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy powieje silniej, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-95666
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na zachodzie do ponad 80 procent na wschodzie. Mieszkańcy całej Polski poczują chłód. Warunki biometeo okażą się neutralne w większości kraju - poza krańcami wschodnimi i południowo-wschodnimi, gdzie będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-95701
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie będzie pochmurna, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia. Temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami, na ogół po południu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko wzrasta, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu szykuje się pochmurny dzień z przejaśnieniami. Na termometrach pokaże się maksymalnie 5 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziele przyniesie we Wrocławiu chmury, ale wystąpią niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie lekko wzrasta, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się pochmurnego dnia. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-95712
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
