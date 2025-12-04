Pogoda w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

W czwartek rano w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. W ciągu dnia na ogół będzie pochmurno z przejaśnieniami w południowo-wschodniej Polsce. Mżawka może popadać na Podlasiu, ale lokalnie także w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Olsztynie i Bydgoszczy do 9 st. C w Rzeszowie. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza na południu i południowym wschodzie kraju wyniesie poniżej 80 procent, natomiast w centrum, na północy i zachodzie będzie powyżej 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek rano w Warszawie będzie mgliście, a w dzień pochmurno. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Powieje wiatr słaby, z południa. Ciśnienie będzie bez większych zmian i wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny i mglisty. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu niebo spowiją chmury. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek będzie pochmurno i mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, południowy. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1003 hPa.

