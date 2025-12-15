Gdzie jest zima? Kiedy wróci do Polski? Jaka będzie pogoda na święta?

Tomasz Wasilewski mówi o zimie w Europie Źródło: TVN24

W kalendarzu połowa grudnia, a za oknami nie ma śniegu, mimo że mamy już zimę meteorologiczną. - W zeszłym tygodniu mieliśmy 15 stopni na Dolnym Śląsku. To przewyższenie zwykłej, normalnej o tej porze roku temperatury wyniosło aż plus 10 stopni. Ta anomalia była olbrzymia - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Gdzie jest zima?

Gdzie w Europie mamy zimę? Poszukiwania warto zacząć od mrozu.

- W Europie Środkowej są miejsca, gdzie termometry pokazują -2 stopnie lub -1 stopień. Tak było w poniedziałek o poranku między innymi na południu Polski. Prawdziwy mróz znajduje się jednak na północy Skandynawii i w europejskiej części Rosji. W tych regionach temperatura spadła dzisiaj rano do -31 stopni, więc tutaj jest bardzo mroźnie i zimno - mówił Wasilewski. Dodał, że na Islandii też panuje zimowa temperatura, bo tam odnotowano o poranku -8 i -6 stopni. Lekki mróz panuje też w Alpach i Karpatach.

Reszta Europy znajduje się natomiast w bardzo ciepłym i łagodnym powietrzu, płynącym od strony południowo-zachodniej. - Stąd w Europie Środkowej, a nawet na południu Skandynawii, na Wyspach Brytyjskich i oczywiście w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym jest bardzo ciepło - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. - Na razie mróz, który znajduje się na północy Skandynawii i w Rosji, tam pozostanie - dodał. Jak mówił Wasilewski, napływ mroźnego powietrza blokuje front atmosferyczny.

Polska w ciepłym wycinku niżu

Skąd się wzięła taka rozbieżna wartość temperatury w Europie? Jest ona związana z ośrodkami ciśnienia, które uformowały się nad Starym Kontynentem. Nad Morzem Norweskim mamy niż, a nad Rumunią i Bułgarią centrum wyżu.

- Taki rozkład ciśnienia, czyli niż na północy, a wyż na południu gwarantuje nam niestety taką nijaką aurę, która będzie trwać przez wiele dni - opowiadał Wasilewski. Z tym niżem związany jest front okluzji (kombinacja frontu chłodnego i ciepłego), który rozciąga się nad północną Skandynawią. Od niego odchodzi front ciepły. - To jest mur dla mroźnego powietrza, o którym mówiliśmy - dodał. Od frontu okluzji odchodzi również zimny front.

Co wynika z takiego położenia niżu i wyżu oraz układu frontów atmosferycznych? - My jesteśmy między tym ciepłym frontem, a tym chłodnym, czyli w ciepłym wycinku niżu. Dlaczego ciepłym? Bo zgodnie z cyrkulacją powietrza dociera do nas ciepłe powietrze od strony Hiszpanii, od strony Morza Śródziemnego. I to jest nasza przyszłość, to ciepłe powietrze przez wiele nadchodzących dni - opowiadał Wasilewski.

Tłumaczył, że ciepły front, który znajduje się za naszą wschodnią granicą, między innymi nad Białorusią, Estonią, Finlandią, to właśnie bariera, blokada dla mrozu. Jak mówił Wasilewski, utrzyma się ona długo, bo niże będą przemierzać Europę Północną wraz z wyżem, który ulokował się nad Bałkanami. Zdaniem prezentera taka sytuacja potrwa przez co najmniej tydzień. To oznacza, że w dalszym ciągu to ciepło będzie do nas płynąć.

Inwersja temperatury

Przy wyżowej pogodzie i płynącym cieple o tej porze roku tworzy się tak zwana inwersja temperatury, czyli jej odwrócenie. Na czym polega? - Na terenach niżej położonych jest chłodniej niż w górach - mówił Wasilewski. - Dzisiaj mamy taką sytuację. Na Śnieżce mamy 3 stopnie, a niżej, gdzie zalega chłodne, ciężkie powietrze, czyli w Jeleniej Górze, jest -5 stopni - mówił prezenter.



Jakie będą święta? Pogoda na Boże Narodzenie

Czy w święta będzie mroźnie? Jak mówił Wasilewski, modele meteorologiczne są rozbieżne. - Te bazgroły, które widać na wykresie, to komputer. Wykres temperatury dla Warszawy do końca roku przypomina nam warkocz. Pod koniec prognozy te linie, czyli wartości temperatury, są rozdzielone jak włosy w warkoczu - mówił Wasilewski. Na początku tego wykresu widać, że rozbieżności temperatury nie są duże, natomiast później stopniowo rosną.

- Możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, z dzisiejszych danych, że w święta czeka nas ochłodzenie, spadek temperatury. Większość modeli widzi właśnie to w tym czasie - dodał. Największy zjazd temperatury ma nastąpić po świętach. - W święta zacznie się ta zmiana, napływ chłodnego powietrza i powróci mroźna pogoda - podkreślił.

Jakie będą święta?