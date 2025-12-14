Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz

Pogoda na 16 dni: mróz przyjdzie na sam koniec roku Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jesienna, dość ciepła jak na grudzień aura ugrzęzła w Polsce i wygląda na to, że jeszcze przez ponad tydzień będzie nam towarzyszyć. Jest to związane z obecnością wyżu położonego na południe od naszych granic. W poniedziałek jego centrum będzie nad Bałkanami. Z kolei na północy Europy mamy niże, które przesuwają się znad północnego Atlantyku, w kierunku Skandynawii i dalej na wschód, nad Rosję. Taki rozkład ciśnienia nad kontynentem powoduje, że płynie do nas ciepłe powietrze od strony Morza Śródziemnego, a nawet z północnej Afryki, natomiast chłodne masy powietrza są blokowane i pozostają głównie daleko na północy.

Pogoda na 16 dni. Kolejna fala ciepła nad Polską Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza na Boże Narodzenie

Przed nami tydzień z temperaturą dużo wyższą niż zwykle o tej porze roku. Na zachodzie kraju możemy spodziewać się nawet 7-8 stopni Celsjusza, a we wschodniej Polsce będą przeważnie 3-4 stopnie. Dodatnia temperatura w całym kraju utrzyma się do Wigilii, a następnie - już w czasie świąt - w większości regionów chwyci lekki mróz: na wschodzie Polski będą -2/-3 stopnie, na południu oraz w centrum -1/-2 stopnie. W tym czasie lekko powyżej zera - do 1-2 stopni - będzie w zachodniej Polsce oraz nad morzem.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Dowiedz się więcej: Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc