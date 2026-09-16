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Prognoza

Pogoda będzie zróżnicowana. Weźcie to pod uwagę, planując weekend

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Jesień, deszcz, liść
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W najbliższych dniach przez Polskę przetoczą się chłodne fronty atmosferyczne, a między nimi zaznamy ponownej poprawy pogody. A jakich wartości możemy spodziewać się na termometrach? Szczegóły w prognozie.

Pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżu Zuri znad Północnej Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym, którego strefa będzie się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Za nią napłynie do nas chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. W czwartek front będzie przemieszczał się na wschód i już w godzinach popołudniowych w większości opuści terytorium Polski. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zalegał będzie dłużej, z uwagi na zafalowanie na froncie, stąd w tych regionach pochmurna aura utrzyma się przez większą część dnia.

W kolejnych dniach aura nie zmieni się znacząco - będziemy w strefowej cyrkulacji powietrza z wrześniową, umiarkowaną przeplatanką w pogodzie. Po czwartkowym ochłodzeniu w piątek temperatura znów wzrośnie o kilka stopni i w większości kraju pojawi się zdecydowanie więcej rozpogodzeń. Sobota również upłynie pod znakiem pogodnej i dość ciepłej aury. W niedzielę od zachodu do Polski wkroczy kolejna strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która tym razem przyniesie silniejsze, aczkolwiek znów przejściowe ochłodzenie. Odczujemy je zwłaszcza w poniedziałek, kiedy to wraz ze spływem chłodnego powietrza z północy będzie dominować zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.

Pojawi się sporo chmur i będzie padać

W czwartek na południowym wschodzie będzie pochmurnie i pojawią się opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a lokalnie słabym, przelotnym deszczem do 1-2 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie do 19-20 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie z kierunków zachodnich.

W piątek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości Polski nie będzie padać - przelotny deszcz o sumie 1-5 l/mkw. wystąpi jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na północy do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany.

Klatka kluczowa-704066
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na południu. Powieje z południowego zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na Pomorzu w porywach wiatr będzie dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę początkowo będzie pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22-23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie na ogół umiarkowany. Na Pomorzu w porywach powieje dość silnie, do 40-50 km/h.

Klatka kluczowa-704027
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Taki będzie początek nowego tygodnia

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 st. C na północy i w centrum do 17 st. C na południu. Powieje wiatr z północnego zachodu, który będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
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