Prognoza Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw

Prognoza pogody na noc

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: wałeckim, drawskim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: złotowskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim.

W regionach tych prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.

Alarmy będą w mocy od północy do godziny 7.30 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce