Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw

Noc, przymrozki
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla części Polski. W trzech województwach w nocy obowiązywać będą alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: wałeckim, drawskim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: złotowskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim.

W regionach tych prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.

Alarmy będą w mocy od północy do godziny 7.30 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce
Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IMGWpogoda
