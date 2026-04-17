Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy przed przymrozkami zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: wałeckim, drawskim, łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: złotowskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim.
W regionach tych prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.
Alarmy będą w mocy od północy do godziny 7.30 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
