Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi wydano w województwach:
- łódzkim, w powiatach: pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;
- mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;
- lubelskim, w powiatach: opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim;
- śląskim, w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, tarnogórskim, lublinieckim;
- małopolskim, w powiatach: olkuskim, miechowskim, dąbrowskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, kolbuszowskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.
W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki lokalnie powodującej gołoledź.
Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alerty przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;
- śląskim, w południowej połowie województwa;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.
Tutaj synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może zamarzać, powodując śliskość nawierzchni.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock