Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach

Gołoledź, opady marznące, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudną pogodą. W nocy i rano zagrożeniem będą opady marznące oraz gęsta mgła. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi wydano w województwach:

  • łódzkim, w powiatach: pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;
  • mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;
  • lubelskim, w powiatach: opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim;
  • śląskim, w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, tarnogórskim, lublinieckim;
  • małopolskim, w powiatach: olkuskim, miechowskim, dąbrowskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, kolbuszowskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki lokalnie powodującej gołoledź.

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alerty przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;
  • śląskim, w południowej połowie województwa;
  • małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

Tutaj synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może zamarzać, powodując śliskość nawierzchni.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi i gęstą mgłą
Ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi i gęstą mgłą
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

