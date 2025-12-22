Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi wydano w województwach:

łódzkim , w powiatach: pajęczańskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, opoczyńskim;

mazowieckim , w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;

lubelskim , w powiatach: opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim;

śląskim , w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, tarnogórskim, lublinieckim;

małopolskim , w powiatach: olkuskim, miechowskim, dąbrowskim;

świętokrzyskim ;

podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, kolbuszowskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki lokalnie powodującej gołoledź.

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alerty przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

śląskim , w południowej połowie województwa;

małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

Tutaj synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może zamarzać, powodując śliskość nawierzchni.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

