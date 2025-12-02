Gęste mgły. Żółte alarmy w części kraju

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- lubuskim, w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, żagańskim, wschowskim, nowosolskim;
- wielkopolskim, w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim;
- dolnośląskim, w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim;
- opolskim: w powiatach: brzeskim, nyskim, kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatami dąbrowskim i tatrzańskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
