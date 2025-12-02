Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gęste mgły. Żółte alarmy w części kraju

Gęsta mgła
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami. W siedmiu województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • lubuskim, w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, żagańskim, wschowskim, nowosolskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim;
  • opolskim: w powiatach: brzeskim, nyskim, kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami dąbrowskim i tatrzańskim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w środę.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: jzb/fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolska
Czytaj także:
Mgły
Dzień pod znakiem chmur i mgieł. Taka będzie środa
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
Świat
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
Prognoza
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
Nauka
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
Polska
Pochmurno
Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon
Prognoza
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
Świat
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
Prognoza
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
Nauka
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
Świat
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
Prognoza
Smog nocą
Czarne punkty na mapie. Polska się dusi
Smog
Powodzie w Azji
"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola
Świat
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
Polska
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
Polska
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
Rekin z rodziny Centrophoridae
"Dziwne, prehistoryczne zwierzęta", które wkrótce mogą wyginąć
Świat
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
Polska
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
Nauka
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
TVN24
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
Świat
W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko
Świat
Smog
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom