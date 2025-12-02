Gęste mgły. Żółte alarmy w części kraju

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

lubuskim , w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, żagańskim, wschowskim, nowosolskim;

wielkopolskim , w powiatach: Leszno, leszczyńskim, wolsztyńskim;

dolnośląskim , w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim;

opolskim : w powiatach: brzeskim, nyskim, kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami dąbrowskim i tatrzańskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 m. Mgły lokalnie mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w środę.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP