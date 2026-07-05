Prognoza Mapa i radar opadów. Strefa frontowa nad Polską. Tu mogą pojawić się burze Oprac. Damian Dziugieł |

Tomasz Wasilewski opowiada o opadach w niedzielę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazała w niedzielę rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od zachodu Polska dostała się pod wpływ kolejnego północnoatlantyckiego niżu Ausynja, niosącego chmury i ochłodzenie. W niedzielę jego centrum znajdzie się nad Morzem Norweskim.

- Związany z wirem układ frontów atmosferycznych objął nocą zachodnią połowę Polski chmurami i deszczem. W niedzielę fronty ciepły i chłodny, łącząc się nad krajem, postępować mają dalej na wschód. To da impuls do rozwoju grubych, deszczowych chmur - poinformowała Unton-Pyziołek.

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Tu mogą pojawić się burze

Jak mówił rano w programie "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody i synoptyk tvnmeteo.pl, strefa frontowa jest porozrywana, więc opady nie będą występować wszędzie.

- Jest też prawdopodobieństwo, że powstaną burzowe chmury w środkowej i wschodniej Polsce - tłumaczył Wasilewski na antenie TVN24. Dodał, że zjawiskom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.

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