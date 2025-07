Kiedy przestanie padać. Pogoda na pięć dni

W najbliższych dniach pogodę w Polsce nadal będzie kształtował niż Gabriel. Prognozowane są opady, ale nie stwarzające już większych zagrożeń. Pojawią się też burze. W weekend termometry sięgną miejscami 25 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia Gabriel znad Europy Wschodniej, od którego odchodzi system frontów atmosferycznych. Znajdziemy się w strumieniu chłodnej, wilgotnej masy powietrza napływającej znad północnego Atlantyku. W czwartek strefa opadów deszczu, związana z frontem okluzji, rozciągać się będzie od Podlasia, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Małopolskę. Opady stopniowo będą słabły i odsuwały się na wschód. W efekcie tego prognozowana suma na noc z czwartku na piątek wyniesie od 1-5 litrów na metr kwadratowy w centrum kraju, przez 5-10 l/mkw. na wschodzie, do 20-30 l/mkw. na południu i południowym wschodzie Polski. Będą to słabe, przejściowo umiarkowane, ciągłe opady, ale nie stwarzające już większych zagrożeń.

W piątek i sobotę strefa opadów, wciąż związanych z niżem Gabriel, obejmie północną i zachodnią Polskę. W ciągu doby spadnie do 10-20 l/mkw.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na północy i zachodzie kraju wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Poza tym lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Istnieje również ryzyko pojawienia się słabej burzy. Na wschodzie Polski będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 2-10 l/mkw., lokalnie 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 21-22 st. C w centrum, do 23-24 st. C na zachodzie. Zawieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

W piątek na północy i częściowo w centrum kraju będzie pochmurno. Spodziewamy się także ciągłych opadów atmosferycznych do 10-20 l/mkw. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na południu pojawią się pojedyncze burze. Termometry wskażą od 17-19 st. C na północnym wschodzie do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, na Pomorzu dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie i częściowo w centrum kraju dopisze pochmurna aura. Wystąpią również ciągłe opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 20 l/mkw. W pozostałych regionach prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19-20 st. C na Dolnym Śląsku do 21-22 st. C na Podkarpaciu. Zawieje wiatr umiarkowany, na Pomorzu dość silny, południowo-zachodni.

W niedzielę spodziewamy się dużego, kłębiasto-deszczowego zachmurzenia, a wraz z nim przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Termometry wskażą od 21-22 st. C w centrum i na zachodzie kraju do 24-25 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie, kłębiasto-deszczowe z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie zagrzmi. Maksymalna temperatura wyniesie od 22-23 st. C na zachodzie do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl