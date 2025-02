Gdzie będzie najzimniej? U kogo spadnie śnieg? Pogoda na 5 dni

Nadchodzące dni przyniosą bardzo mroźne noce, miejscami temperatura może spaść do -16 stopni Celsjusza. W połowie tygodnia pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W prognozie widać więc zimę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego, stabilnego wyżu Elvira znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji, w strumieniu chłodnego, suchego powietrza polarnego kontynentalnego. W drugiej połowie tygodnia zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki ze strefą frontu okluzji (kombinacja frontu chłodnego i ciepłego), która miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, przyniesie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od piątku pogoda w Polsce ponownie kształtowana będzie przez rozległy wyż znad Skandynawii, który sprowadzi do Polski chłodne masy powietrza arktycznego z przelotnymi opadami śniegu.

Nocami ściśnie mróz

W najbliższym czasie temperatura minimalna będzie spadać, w rejonach górskich nawet do -16 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla pięciu powiatów położonych na południu Polski.

"Dziś w nocy, w Tatrach i Bieszczadach, w dolinach górskich prognozuje się temperaturę od -16 stopni Celsjusza do -12 stopni Celsjusza" - napisał na platformie X IMGW.

Rozwiń

Mróz w Polsce. Pogoda na wtorek

Wtorek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na północnym wschodzie Polski będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Spadnie śnieg. Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi zmienne zachmurzenie - od małego na wschodzie do umiarkowanego i dużego na zachodzie i w centrum. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.

W czwartek na wschodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach prognozuje się duże zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, których strefa przemieszczać się będzie w kierunku centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany.

Zimowe opady. Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu na południu Polski oraz w rejonie Wybrzeża. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na południu polski. Powieje północny słaby i umiarkowany wiatr.

W sobotę czeka nas zmienne zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -3/-1 st. C na północy Polski do 1-2 st. C na południu. Wiatr z północy okaże się słaby.

V-OPAD

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl