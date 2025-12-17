Logo TVN24
Prognoza

Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć. Prognoza pogody

|
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W kolejnych dniach w większości kraju będzie pochmurno. Miejscami popada i zrobi się mgliście. Temperatury, jak na ten okres w roku, utrzymają się na dość wysokim poziomie.

Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu Frieda znad Bałkanów i Morza Czarnego. Z południowego zachodu napływa do nas dość ciepła, ale też wilgotna masa powietrza. W tym spokojnym wyżu wilgoć zalegająca w warstwie przyziemnej sprzyja formowaniu się niskich chmur i mgieł, które na ogół rozmywają się popołudniami.

W piątek ciśnienie będzie wolno spadać, a nad północno-zachodnimi regionami pojawi się zatoka niżowa z chłodnym frontem, przez co spadnie niewielki deszcz. W sobotę front ma mocnej wkroczyć w głąb kraju, niosąc słabe opady tym razem na północy i w centrum.

W niedzielę i poniedziałek ciśnienie lekko wzrośnie, ale kraj znajdzie się w strefie słabo aktywnego frontu ciepłego, niosącego głównie większe zachmurzenie i mgły. Napierające od północy chłodne powietrze zostanie powstrzymane przez cieplejsze masy, napływające wolno z południa.

Klatka kluczowa-103413
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Rozpogodzenia, ale i słaby deszcz

W czwartek zapowiada się pochmurno i mgliście. Będzie się jednak przejaśniać, a na zachodzie nawet rozpogadzać. Na Warmii i Mazurach oraz w Karpatach może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje wiatr zachodni i południowy, słaby oraz umiarkowany. Na Wybrzeżu będzie on dość silny.

Piątek będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim po południu spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5-6 st. C na północnym wschodzie, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach nad morzem jego prędkość wyniesie do 50-60 km/h.

Prognoza na weekend

W sobotę aura będzie pochmurna. Na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Śląsku. Będzie wiał wiatr południowo-zachodni, na ogół słaby.

W niedzielę pojawią się mgły, a zachmurzenie będzie duże. Termometry pokażą od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Co po niedzieli?

Poniedziałek będzie pochmurny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie dość silny.

Klatka kluczowa-103400
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
