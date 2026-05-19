Tu może grzmieć. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Pogoda w Polsce. Niebezpieczna aura może powrócić w środę i czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje w te dni wydać ostrzeżenia przed burzami. Sprawdź, gdzie warto będzie zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że w części kraju może zagrzmieć.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim (poza powiatami północnymi), mazowieckim (w powiatach północno-wschodnich) i lubelskim (w powiatach bialskim i Biała Podlaska).

Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek również może zagrzmieć. Żółte alarmy mogą obowiązywać w województwach łódzkim i mazowieckim (poza powiatami wschodnimi).

Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
Krzysztof Posytek
