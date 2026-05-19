Tu może grzmieć. IMGW wydał prognozę zagrożeń
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że w części kraju może zagrzmieć.
Prognoza zagrożeń IMGW na środę
W środę mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim (poza powiatami północnymi), mazowieckim (w powiatach północno-wschodnich) i lubelskim (w powiatach bialskim i Biała Podlaska).
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
W czwartek również może zagrzmieć. Żółte alarmy mogą obowiązywać w województwach łódzkim i mazowieckim (poza powiatami wschodnimi).
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.