Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?

|
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W kolejnych dniach pogodę w Polsce będzie kształtował przede wszystkim wyż. Dzięki niemu znów zrobi się nieco cieplej - miejscami termometry mogą pokazać nawet 10 stopni. Jednocześnie układ ten przyniesie sporo chmur.

Od Azorów po Morze Czarne rozciąga się wał wyżowy, pod którego wpływem znajduje się również Polska. W ten obszar wbiła się jednak od północy zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi, niosącymi sporo chmur i niewielkie opady. W nocy chłodny front, podążający za ciepłym, przemieści się z północnego zachodu na południowy wschód Polski, pchany przez chłodne masy powietrza polarnego. W niedzielę pod jego wpływem pozostaną jeszcze krańce wschodnie kraju, ale wraz z odsuwaniem się opadowej strefy, zjawiska będą zanikać. Wciąż jednak utrzyma się duże zachmurzenie, które nieść ma kolejny front, tym razem ciepły, związany z niżem północnoatlantyckim.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, szczególnie na północnym zachodzie kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie przed południem popada słaby deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy, a w Karpatach - deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie zbliżona w całym kraju i osiągnie od 5-6 stopni Celsjusza w większości Polski do 7 st. C. na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków zachodnich, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na północy okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-95323
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Wyż przyniesie ciepło, ale i chmury

W kolejnych dniach pogodę w Polsce ma kształtować wyż znad Bałkanów, będący częścią wielkiego wału wyżowego. Będzie wolno pchać w naszą stronę ciepłe masy powietrza z południowego wschodu i południa, w których temperatura chwilami na południu kraju zbliży się do 8-10 st. C. Jednocześnie wyż będzie jednak wpływać na rozwój sporej ilości chmur, a miejscami również mgieł. Taka wyżowa pogoda - ani zimowa, ani wiosenna - ma się utrzymać się do końca przyszłego tygodnia.

W poniedziałek będzie pochmurnie, ale można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 4-5 st. C. na północnym wschodzie i wschodzie, przez 6 st. C. w centrum kraju, do 8 st. C. na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby i umiarkowany - z wyjątkiem północy, gdzie okaże się dość silny.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach pokaże się od 3 st. C. na północnym wschodzie, przez 5 st. C. w centrum kraju, do 8 st. C. na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Klatka kluczowa-95310
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pochmurnie, ale z przejaśnieniami

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie maksymalnie od 3 st. C. na Podlasiu, przez 7 st. C. w centrum kraju, do 9 st. C. na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr z zachodu i południowego zachodu, w większości kraju umiarkowany, ale na północy - dość silny.

W czwartek ma być pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C. na północnym wschodzie, przez 5 st. C. w centrum kraju, do 8 st. C. na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
