Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gołoledź. Opady marznące. Alert RCB. "Uważaj"

Marznące opady
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB został wysłany do odbiorców w trzech województwach. Jak ostrzegają eksperci, zagrożenie stanowić będą opady marznące, które lokalnie mogą powodować gołoledź.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

"Uwaga! Jutro i pojutrze (11/12.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - wiadomość o takiej treści otrzymali we wtorek po południu odbiorcy na terenie województw:

  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński);
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski).

Na terenie objętym alertem RCB obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaZimapogoda
Czytaj także:
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Gołoledź w Szczecinie
Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Słońce przebija się przez chmury
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada
Świat
Wiosenna aura
Jaka będzie wiosna? IMGW opublikował prognozę
Prognoza
Mróz
Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni
Polska
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom