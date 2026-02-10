Gołoledź. Opady marznące. Alert RCB. "Uważaj"

Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Jutro i pojutrze (11/12.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - wiadomość o takiej treści otrzymali we wtorek po południu odbiorcy na terenie województw:

pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski).

Na terenie objętym alertem RCB obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Opracowała: Agnieszka Stradecka