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Załamanie pogody. Zerwana część dachu, połamane drzewa, zalane piwnice

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Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Nawałnice w Polsce. Załamanie pogody w Babimoście
Źródło wideo: Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
Silna superkomórka burzowa przeszła przez Babimost i okolice (województwo lubuskie). Wiatr łamał tam drzewa. Informacje o szkodach płyną też z województwa wielkopolskiego. Ostrzegamy: dzisiejszej pogody nie należy bagatelizować.

Do załamania pogody doszło w województwie lubuskim. Na nagraniu i zdjęciaach, jakie otrzymaliśmy od Sieci Obserwatorów Burz, widać skutki superkomórki burzowej, która przeszła przez Babimost i Podmokle Wielkie.

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Prognoza

Jak poinformował dyżurny lubuskiej straży, od rana przeprowadzono 89 interwencji związanych z pogodą. Wyjeżdżano między innymi do połamanych gałęzi i pojedynczych przypadków zalanych piwnic. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski.

Podmokle Wielkie ucierpiało na skutek burzy
Podmokle Wielkie ucierpiało na skutek burzy
Źródło zdjęcia: Siec Obserwatorów Burz
Powalone drzewo w Międzyrzeczu (Lubuskie)
Powalone drzewo w Międzyrzeczu (Lubuskie)
Źródło: Kontakt24 / OW

Skutki burz w Wielkopolsce

W okolicy godziny 16.30 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o zerwanej części dachu budynku gospodarczego. W Siedleminie w powiecie jarocińskim, bo to tam wiatr narobił szkód, pracują dwa zastępy straży pożarnej. W województwie wielkopolskim jak dotąd odnotowano 80 interwencji. Najwięcej w powiatach: wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim. W większości to połamane drzewa.

Zerwany dach w wielkopolskim Siedleminie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Wichura uszkodziła dach w Siedleminie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
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Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzepogodawiatr
Martyna Płecha
Martyna Płecha
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