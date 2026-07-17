Polska Załamanie pogody. Zerwana część dachu, połamane drzewa, zalane piwnice Martyna Płecha |

Nawałnice w Polsce. Załamanie pogody w Babimoście Źródło wideo: Sieć Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie

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Do załamania pogody doszło w województwie lubuskim. Na nagraniu i zdjęciaach, jakie otrzymaliśmy od Sieci Obserwatorów Burz, widać skutki superkomórki burzowej, która przeszła przez Babimost i Podmokle Wielkie.

Jak poinformował dyżurny lubuskiej straży, od rana przeprowadzono 89 interwencji związanych z pogodą. Wyjeżdżano między innymi do połamanych gałęzi i pojedynczych przypadków zalanych piwnic. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski.

Podmokle Wielkie ucierpiało na skutek burzy Źródło zdjęcia: Siec Obserwatorów Burz

Powalone drzewo w Międzyrzeczu (Lubuskie) Źródło: Kontakt24 / OW

Skutki burz w Wielkopolsce

W okolicy godziny 16.30 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o zerwanej części dachu budynku gospodarczego. W Siedleminie w powiecie jarocińskim, bo to tam wiatr narobił szkód, pracują dwa zastępy straży pożarnej. W województwie wielkopolskim jak dotąd odnotowano 80 interwencji. Najwięcej w powiatach: wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim. W większości to połamane drzewa.

Zerwany dach w wielkopolskim Siedleminie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie Wichura uszkodziła dach w Siedleminie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie