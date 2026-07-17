Załamanie pogody. Zerwana część dachu, połamane drzewa, zalane piwnice
Do załamania pogody doszło w województwie lubuskim. Na nagraniu i zdjęciaach, jakie otrzymaliśmy od Sieci Obserwatorów Burz, widać skutki superkomórki burzowej, która przeszła przez Babimost i Podmokle Wielkie.
Jak poinformował dyżurny lubuskiej straży, od rana przeprowadzono 89 interwencji związanych z pogodą. Wyjeżdżano między innymi do połamanych gałęzi i pojedynczych przypadków zalanych piwnic. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski.
Skutki burz w Wielkopolsce
W okolicy godziny 16.30 do wielkopolskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o zerwanej części dachu budynku gospodarczego. W Siedleminie w powiecie jarocińskim, bo to tam wiatr narobił szkód, pracują dwa zastępy straży pożarnej. W województwie wielkopolskim jak dotąd odnotowano 80 interwencji. Najwięcej w powiatach: wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim. W większości to połamane drzewa.