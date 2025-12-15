Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wypadek w Tatrach. Zginął turysta

Orla Perć
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Turysta zginął na tatrzańskiej Orlej Perci. Jak podało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, mężczyzna zaginął w niedzielę podczas samotnej wycieczki. Ratownicy podkreślili, że w Tatrach panują trudne warunki do wędrówek i konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu.

Nie żyje 20-letni turysta, który nie wrócił z niedzielnej, samotnej wyprawy na Orlą Perć. Zgłoszenie o zaginięciu młodego mężczyzny dotarło do TOPR w poniedziałek przed południem od jego matki. Z relacji wynikało, że turysta dzień wcześniej wybrał się samotnie na Orlą Perć i od tamtej pory nie było z nim kontaktu.

Jak relacjonował ratownik dyżurny TOPR, po sprawdzeniu schronisk i potwierdzeniu przez policję, że telefon zaginionego nadal loguje się na terenie Tatr, ratownicy podjęli poszukiwawczy lot śmigłowcem. W jego trakcie wypatrzyli zwłoki turysty, który spadł kilkaset metrów z rejonu Kozich Czub do Doliny Koziej. Ratownicy przetransportowali ciało do Zakopanego.

OGLĄDAJ: Ludzie wchodzą na lód, pod którym temperatura wody zabija. "To mocno szokujące"
1512_tatry_moleda2

Ludzie wchodzą na lód, pod którym temperatura wody zabija. "To mocno szokujące"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Apel o rozwagę

TOPR zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności w wyższych partiach Tatr. W ostatnich dniach doszło do kilku groźnych upadków z wysokości, m.in. w rejonie Małego Giewontu, dwukrotnie na Rysach i na Kozim Wierchu.

Ratownicy podkreślili, że niewielka warstwa śniegu jest miejscami twarda i zlodowaciała, a spod śniegu wystaje wiele skał. Poruszanie się w stromym terenie wymaga bardzo dobrych umiejętności chodzenia w rakach i używania czekana. Prognozy na najbliższe dni nie zapowiadają poprawy warunków. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

TVN24
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku

Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, TOPR

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock | zdjęcie ilustracyjne

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
TOPRTatry
Czytaj także:
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
Prognoza
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
Świat
Mgła w Krakowie
Siedem województw z niebezpieczną pogodą
Prognoza
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
Smog
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
Prognoza
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
Świat
Silne mrozy w Kanadzie
Osłabł wir polarny. Temperatura spadła poniżej -50 stopni
Świat
Chmury, przejaśnienia
Strefa przejaśnień i rozpogodzeń przejdzie przez Polskę
Prognoza
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
Nauka
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Prognoza
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
Świat
Skutki powodzi w Indonezji
Najrzadsze małpy świata ginęły w powodzi. Populacja zagrożona
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
Prognoza
Madera
Na Maderze wiało tak, że łamały się drzewa
Świat
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
Świat
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
Świat
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
Świat
Prognozowane opady marznące
Niebezpieczny poranek. Są ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Niedziela jednym da przejaśnienia, a innym - opady
Prognoza
Naukowcy odkryli w starych danych planetę niczym Tatooine
Odkryli planetę niczym z "Gwiezdnych wojen"
Nauka
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
Prognoza
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Świat
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Prognoza
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Świat
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Świat
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom