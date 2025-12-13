Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w piątek po południu na zboczach Małego Giewontu. Jak poinformowali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, turysta spadł ze szlaku ponad sto metrów w dół. Mężczyzna wybrał się na szlak bez zimowego ekwipunku.

Pamiętajmy o sprzęcie

W akcji uczestniczyło 13 ratowników. Po dotarciu na miejsce zdarzenia opatrzyli urazy głowy i kończyn u turysty, a następnie przetransportowali go w noszach do wylotu Doliny Małej Łąki, gdzie został przekazany załodze karetki pogotowia. Jak podkreślił TOPR, turysta może mówić o ogromnym szczęściu - taki wypadek mógł zakończyć się tragicznie.

- W Tatrach od kilku tygodni panują zimowe warunki. Po ostatnim ociepleniu w niektórych miejscach śnieg stał się bardzo twardy. Są to warunki, w których wymagane jest użycie raków, czekana oraz kasku. Pamiętajmy o tym planując wysokogórskie wycieczki - zaapelowali ratownicy.

Rozwiń

Trudne warunki

W sobotę warunki na tatrzańskich szlakach są niekorzystne. Jak wynika z komunikatu Tatrzańskiego Parku Narodowego, grunt jest twardy, oblodzony i bardzo śliski. Wzrost temperatury w ciągu dnia sprawi, że śnieg będzie miejscami ciężki i mokry, gdzie indziej ubity. Na niektórych, zwłaszcza leśnych odcinkach szlaków, pojawiło się błoto i wystają kamienie.

"Poruszając się w wyższych partiach Tatr, wymagana jest umiejętność oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) oraz umiejętność posługiwania się nim" - podkreślił TPN.

Autorka/Autor: ast Źródło: TOPR, TPN Źródło zdjęcia głównego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR/Facebook