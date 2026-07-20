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Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku

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Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Lej Kondensacyjny w miejscowości Nieciecza
Źródło wideo: Dominik/Kontakt 24
Źródło zdj. gł.: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Krzysztof
Lej kondensacyjny pojawił się w poniedziałek około południa nad Krynicą Morską. Nad Bałtykiem występują trudne warunki atmosferyczne - pada i silnie wieje. IMGW wydał ostrzeżenia przed sztormem.

W poniedziałek w Polsce występują warunki sprzyjające rozwojowi burz. Na przemieszczającym się nad krajem froncie atmosferycznym kłębią się ciemne chmury, miejscami grzmi. Niebezpiecznie jest także na samym Bałtyku - na prawie całym akwenie obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW przed sztormem. W nadchodzących godzinach spodziewane są tam burze i opady deszczu, a wiatr ma być coraz silniejszy - w nocy może osiągnąć 9 w skali Beauforta, czyli nawet 88 kilometrów na godzinę.

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Lej kondensacyjny nad Krynicą Mordką

Jak podała Sieć Obserwatorów Burz, około południa w Krynicy Morskiej zaobserwowany został lej kondensacyjny. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy miał on kontakt z ziemią lub wodą. Sieć przestrzegła, że podobnych zjawisk może być w poniedziałek więcej.

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad nasz kraj napływa bardzo chłodne powietrze pochodzenia arktycznego - rano wysoko w Karkonoszach termometry pokazywały zaledwie 3-4 stopnie Celsjusza. Chłodna masa, przepływając nad nagrzanym i parującym Bałtykiem, wpada w tzw. równowagę chwiejną. Porcja powietrza ogrzewa się od cieplejszego podłoża i unosi, co doprowadza do kondensacji pary wodnej i silnego rozwoju chmur burzowych. Pod mocno piętrzącymi się cumulonimbusami nad morzem, z silnymi prądami wstępującymi, mogą formować się tuby, leje i regularne trąby powietrzne i wodne.

Lej kondensacyjny to słup wirującego powierza, który tworzy się, gdy powietrze gwałtownie ochładza się i zaczyna obracać. Do powstania wymaga dużej wilgotności powietrza. W przypadku, gdy dotknie stałego podłoża, staje się trąbą powietrzną.

Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Źródło zdjęcia: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Krzysztof
Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzapogoda
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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