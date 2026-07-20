Polska Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku Agnieszka Stradecka |

Lej Kondensacyjny w miejscowości Nieciecza Źródło wideo: Dominik/Kontakt 24 Źródło zdj. gł.: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Krzysztof

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w Polsce występują warunki sprzyjające rozwojowi burz. Na przemieszczającym się nad krajem froncie atmosferycznym kłębią się ciemne chmury, miejscami grzmi. Niebezpiecznie jest także na samym Bałtyku - na prawie całym akwenie obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW przed sztormem. W nadchodzących godzinach spodziewane są tam burze i opady deszczu, a wiatr ma być coraz silniejszy - w nocy może osiągnąć 9 w skali Beauforta, czyli nawet 88 kilometrów na godzinę.

ŚLEDŹ RADAR BURZ I OPADÓW NA TVNMETEO.PL

Lej kondensacyjny nad Krynicą Mordką

Jak podała Sieć Obserwatorów Burz, około południa w Krynicy Morskiej zaobserwowany został lej kondensacyjny. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy miał on kontakt z ziemią lub wodą. Sieć przestrzegła, że podobnych zjawisk może być w poniedziałek więcej.

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad nasz kraj napływa bardzo chłodne powietrze pochodzenia arktycznego - rano wysoko w Karkonoszach termometry pokazywały zaledwie 3-4 stopnie Celsjusza. Chłodna masa, przepływając nad nagrzanym i parującym Bałtykiem, wpada w tzw. równowagę chwiejną. Porcja powietrza ogrzewa się od cieplejszego podłoża i unosi, co doprowadza do kondensacji pary wodnej i silnego rozwoju chmur burzowych. Pod mocno piętrzącymi się cumulonimbusami nad morzem, z silnymi prądami wstępującymi, mogą formować się tuby, leje i regularne trąby powietrzne i wodne.

Lej kondensacyjny to słup wirującego powierza, który tworzy się, gdy powietrze gwałtownie ochładza się i zaczyna obracać. Do powstania wymaga dużej wilgotności powietrza. W przypadku, gdy dotknie stałego podłoża, staje się trąbą powietrzną.

Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską Źródło zdjęcia: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Krzysztof