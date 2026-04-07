Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie

|
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Przemarsz wilka w lesie
Źródło: Leśny Kawaler/Kontakt24
Miłośnikowi leśnych wędrówek i zwierząt udało się nagrać przechadzającego się wilka. Jak tłumaczy autor materiału, na jego wyjątkowość złożyło się kilka czynników. Wideo otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Wilki to jedne z najbardziej majestatycznych zwierząt zamieszkujących polskie lasy. Odkąd w 1998 roku objęto je ochroną gatunkową, ich liczba systematycznie wzrasta, przez co spotkania z nimi są coraz częstsze.

Wilk uchwycony w idealnym momencie

Wyjątkowe nagranie przedstawiające wilka zarejestrował pan Dawid, znany także w internecie jako Leśny Kawaler. 31 marca, spacerując po lesie, zobaczył przechadzającego się osobnika.

- Wyjątkowe przejście pięknego wilka przodem w kierunku obiektywu. Wiedziałem, że takie nagranie w tym miejscu jest możliwe, bowiem przebiega tędy stała ścieżka tych drapieżników - napisał pan Dawid. Wideo wysłał na Kontakt24.

Leśny Kawaler dodał, że udało mu się uchwycić zwierzę w wyjątkowym momencie: przez korony drzew prześwitywały promienie słoneczne, a wilk zbliżał się do obiektywu.

- W pewnym momencie był nawet tak blisko, że już bliżej się po prostu nie da. Ujęcie jest tak magiczne, jak samo spojrzenie. Możemy wręcz zajrzeć w jego piękne oczy - opisał zdarzenie pan Dawid.

Pan Dawid nigdy nie podaje lokalizacji, gdzie zostały wykonane z uwagi na dobro zwierząt.

Jak zachować się w kontakcie z wilkiem

Wbrew utartym przekonaniom wilki zwykle nie atakują ludzi. Wręcz przeciwnie - są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to w poszukiwaniu pokarmu. Jak zauważają Lasy Państwowe, wilków nie należy jednak dokarmiać, aby nie pozbawiać ich naturalnego instynktu do dołączania do rodzin. Eksperci radzą, by mieszkając blisko lasu, nie trzymać resztek żywności na kompoście oraz odpowiednio zabezpieczyć pojemniki na śmieci.

Przemarsz wilka w lesie
Źródło: Leśny Kawaler/Kontakt24

Źródło: Kontakt24, Lasy Państwowe

Źródło zdjęcia głównego: Leśny Kawaler/Kontakt24

zwierzętaLasyLasy Państwowe
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
