Polska Urodziny TVN24 w Kielcach. Jaka będzie pogoda Matylda Dziechcińska |

"Kielce to miasto z wielkim potencjałem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Jesteśmy stąd" to urodzinowa trasa TVN24 realizowana z okazji 25-lecia naszej stacji. Co tydzień odwiedzamy kolejne miasta w Polsce, a już w najbliższą sobotę zawitamy do stolicy województwa świętokrzyskiego. Gospodarzami wydarzenia będzie Marta Kuligowska oraz pochodzący z Kielc Jakub Porada.

Prognoza pogody dla Kielc na sobotę

Według synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka w sobotę 25 lipca Kielce znajdą się w zasięgu wyżu znad południowej Europy, w strumieniu cieplejszego powietrza polarnego znad Atlantyku. Oznacza to, że pogoda będzie dopisywać.

Pojawi się zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i kłębiaste. Parasol nie będzie potrzebny - sobota w Kielcach będzie bezdeszczowa. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 stopnie Celsjusza, a wiatr wiejący z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego będzie słaby.

"Jesteśmy stąd" to przede wszystkim wspaniałe spotkania i ciekawe rozmowy

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl, a także z serwisu TVN24+ odwiedzają miasta oraz regiony w całej Polsce. Wszystko, aby spotkać się z ich mieszkańcami i oddać im głos - pokazać ich historie, pasje oraz wyjątkowy charakter danego miejsca. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy Bydgoszcz, a jeszcze wcześniej Opole, Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą, Łódź, Lądek-Zdrój, Mińsk Mazowiecki, Zakopane, Słupsk, Giżycko, Gorzów Wielkopolski i Szczecin.

W Kielcach będą mogli spotkać państwo redaktorów "Szkła Kontaktowego" Tomasza Sianeckiego i Macieja Makselona, a także dziennikarkę, prezenterkę i założycielkę fundacji TVN "Nie jesteś sam" Bożenę Walter. Na miejscu pojawią się również: Piotr Kraśko, Arleta Zalewska, Maciej Warsiński i Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Przed Kieleckim Centrum Kultury spotkają państwo słynnego projektanta mody Roberta Kupisza i zespół Happysad.

Programy związane z naszą urodzinową trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć także w serwisie TVN24+.

Urodzinowa trasa TVN24 trwa! Następny przystanek - Kielce Źródło: TVN24