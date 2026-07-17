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Polska

Niebezpieczny skwar i burze. IMGW ostrzega

Franciszek Wajdzik
Matylda Dziechcińska
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Matylda Dziechcińska
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Upał w mieście
Pogoda na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed upałem, który może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia, oraz burzami. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W części kraju spodziewany jest upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed nim pojawiły się w województwach:

  • lubuskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, konińskim, Konin, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, średzkim, poznańskim, Poznań, wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim, szamotulskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, śremskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim, inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim;
  • łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, rawskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, Łódź, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim;
  • mazowieckim, w powiatach: lipskim, radomskim, Radom, przysuskim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, Warszawa, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, sochaczewskim, nowodworskim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, Tarnobrzeg, tarnobrzeskim;
  • lubelskim, w powiatach: kraśnickim, lubelskim, opolskim, Lublin, puławskim, ryckim.

W wymienionych wyżej regionach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Termometry pokażą w nocy od 16 do 19 st. C. Alarmy będą w mocy do godziny 20 w piątek.

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IMGW
meteo

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w skrajnych zachodnich powiatach;
  • zachodniopomorskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • wielkopolskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • dolnośląskim, poza południowymi powiatami;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza południowymi powiatami;
  • podkarpackim, poza południowo-zachodnimi powiatami;
  • lubelskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • mazowieckim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • kujawsko-pomorskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami.

W wymienionych regionach temperatura maksymalna wahać się będzie od 30 do 32 st. C. Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 12-20 w piątek.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów
Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

W znacznej części Polski spodziewane są także burze. Pomarańczowe alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • wielkopolskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, bełchatowskim, pabianickim, zduńskowolskim, poddębickim, zgierskim, brzezińskim, mieście Łódź, łódzkim wschodnim, łaskim, pajęczańskim, radomszczańskim, piotrkowskim, miasta Piotrków Trybunalski, kutnowskim, łęczyckim;
  • śląskim;
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim;

W wymienionych regionach wystąpią burze z opadami deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywami wiatru z prędkością od 85 do 115 km/h.

Alarmy będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 12 w piątek na krańcach zachodnich do godz. 20 w piątek w centrum kraju. Będą również stopniowo przestawać obowiązywać - najwcześniej o godz. 2 w sobotę na zachodzie, a najpóźniej o godz. 7 w centralnej części Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, mieście Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, mieście Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;
  • łódzkim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, makowskim, ciechanowskim, płońskim, płockim, miasta Płock, gostynińskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Miasta Stołecznego Warszawa, żyrardowskim, grójeckim, otwockim, grodziskim, pruszkowskim piaseczyńskim, kozienieńskim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, miasta Radom,
  • świętokrzyskim, wszędzie z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami i powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego;
  • małopolskim, wszędzie z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych regionach opady deszczu wyniosą od 20 do 35 l/mkw., a porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km/h. Może również spaść grad.

W południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego alarmy wejdą w życie o godz. 12 w piątek i przestaną obowiązywać o godz. 20 tego samego dnia. W pozostałych rejonach alarmy będą ważne od godz. 22 w piątek do godz. 8 lub 10 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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