Turysta zmarł w drodze na Rysy
Jak podał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder, do zdarzenia doszło we wtorek na szlaku na Rysy. U zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Świadkowie zdarzenia zareagowali natychmiast, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową i wzywając pomoc.
Na miejscu pojawili się ratownicy TOPR, którzy przeprowadzili zabiegi medyczne mające na celu uratowanie turysty. Niestety, mimo sprawnie udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Suder przekazał, że ciało turysty i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera zabrano śmigłowcem do Zakopanego.
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Trudne warunki w górach
Szlak na Rysy to jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach. Prowadzi od Morskiego Oka przez Czarny Staw, pod Rysami, a następnie stromym, skalnym terenem. Na Rysy można też dostać się od strony słowackiej.
Po poniedziałkowych opadach deszczu warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko, na odcinkach leśnych występuje błoto. Tatrzański Park Narodowy apelował do turystów o dostosowanie tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry.