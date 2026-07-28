Polska Turysta zmarł w drodze na Rysy Oprac. Agnieszka Stradecka |

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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Jak podał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder, do zdarzenia doszło we wtorek na szlaku na Rysy. U zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Świadkowie zdarzenia zareagowali natychmiast, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową i wzywając pomoc.

Na miejscu pojawili się ratownicy TOPR, którzy przeprowadzili zabiegi medyczne mające na celu uratowanie turysty. Niestety, mimo sprawnie udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Suder przekazał, że ciało turysty i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera zabrano śmigłowcem do Zakopanego.

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Trudne warunki w górach

Szlak na Rysy to jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach. Prowadzi od Morskiego Oka przez Czarny Staw, pod Rysami, a następnie stromym, skalnym terenem. Na Rysy można też dostać się od strony słowackiej.

Po poniedziałkowych opadach deszczu warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko, na odcinkach leśnych występuje błoto. Tatrzański Park Narodowy apelował do turystów o dostosowanie tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry.