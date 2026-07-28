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Turysta zmarł w drodze na Rysy

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Śmierć zagranicznego turysty w Tatrach
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
Turysta z zagranicy zmarł podczas wspinaczki na Rysy. Jak podało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, u mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Jak podał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder, do zdarzenia doszło we wtorek na szlaku na Rysy. U zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Świadkowie zdarzenia zareagowali natychmiast, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową i wzywając pomoc.

Na miejscu pojawili się ratownicy TOPR, którzy przeprowadzili zabiegi medyczne mające na celu uratowanie turysty. Niestety, mimo sprawnie udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Suder przekazał, że ciało turysty i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera zabrano śmigłowcem do Zakopanego.

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Trudne warunki w górach

Szlak na Rysy to jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach. Prowadzi od Morskiego Oka przez Czarny Staw, pod Rysami, a następnie stromym, skalnym terenem. Na Rysy można też dostać się od strony słowackiej.

Po poniedziałkowych opadach deszczu warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko, na odcinkach leśnych występuje błoto. Tatrzański Park Narodowy apelował do turystów o dostosowanie tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry.

Źródło: PAP, TPN
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Tagi:
TatryTatrzański Park Narodowy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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