Turysta spadł w przepaść w Tatrach

Siedem nowych gatunków liśćców - owadów, które do złudzenia przypominają liście - zostało opisanych przez naukowców. Było to niełatwe zadanie, ponieważ blisko spokrewnione osobniki bardzo często się od siebie różniły, przypominając za to swoich dalszych kuzynów. Jak tłumaczyli badacze, odkrycia te pomogą w ochronie tych bezkręgowców.