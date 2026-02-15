Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Jak poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niedzielę po godzinie 15 ratownicy dotarli do ciała zaginionego turysty. Mężczyzna został znaleziony w lawinie pod Zmarzłą Przełęczą w Tatrach. Był poszukiwany od sobotniego wieczora.

- Aktualnie trwa transport ciała do Zakopanego. W działaniach od wczoraj brało w sumie udział 59 ratowników oraz trzy psy lawinowe - dodał ratownik TOPR.

Zaginął w sobotę

Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o turyście, który w sobotę wyruszył na Orlą Perć, uznawaną za jeden z najtrudniejszych szlaków w polskich Tatrach. Ostatni kontakt z poszukiwanym miał miejsce tego dnia około godziny 14. Informacji towarzyszyła prośba o kontakt skierowana do turystów, którzy tego dnia przebywali w rejonie Orlej Perci i mogli mijać mężczyznę.

Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był odpowiednio wyposażony do zimowej, wysokogórskiej wyprawy - miał przy sobie m.in. czekan, a na głowie charakterystyczny czerwony kask. Niósł niebieski plecak. Był ubrany w kurtkę moro, którą w trakcie wędrówki mógł zmienić na białą, puchową - wynika z ogłoszenia.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policja w niedzielę prowadziły poszukiwania w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich. W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg.

Trudne warunki w Tatrach

W niedzielę warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a w wyższych partiach gór silnie wieje. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr - większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

W niedzielę rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 centymetrów śniegu, a temperatura na szczycie wynosiła -13 stopni Celsjusza.

Opracowali: Damian Dziugieł, Agnieszka Stradecka