Polska

Śnieżyce w Polsce. Fatalne warunki drogowe i pierwsze interwencje strażaków

Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Wtorkowy poranek w Ostródzie
Źródło: TVN24
Śnieżyce pogorszyły sytuację na drogach w Polsce. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, gdzie pada naprawdę intensywnie, drogi są zaśnieżone, a widzialność bywa słaba. Strażacy wyjechali do pierwszych interwencji.

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-wschodniej Polski co najmniej do środy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW oraz alert RCB. W strefie przybrzeżnej i w części północnego wschodu dodatkowo spodziewane są silne podmuchy wiatru.

- Trochę odzwyczailiśmy się od takiej pogody, tymczasem jest ona dość typowa, a przynajmniej 20-30 lat temu była typowa - powiedziała prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz.

Czerwony alarm IMGW. Do 60 centymetrów śniegu
Czerwony alarm IMGW. Do 60 centymetrów śniegu

Warmińsko-mazurskie. Utrudnienia na drogach

Z powodu połamanych drzew blokujących drogi strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego interweniowali w nocy osiem razy. Od godziny 6 we wtorek otrzymali dwa kolejne zgłoszenia o uszkodzonych drzewach.

We wtorek rano na drogach w woj. warmińsko-mazurskim warunki drogowe były wymagające. Z powodu śliskiej nawierzchni we wtorek rano zablokowane było skrzyżowanie dróg - krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Pod górę nie mogły tam podjechać dwie ciężarówki, które zablokowały skrzyżowanie, tworząc korek.

Po drogach krajowych we wtorek rano jeździło 111 pługów i pługopiaskarek, po drogach wojewódzkich 80 takich pojazdów. Pomimo to miejscami na drogach leżała cienka warstwa śniegu zawiewanego z pól. Miejscami występowało błoto pośniegowe.

Klatka kluczowa-126929
Wtorkowy poranek w Ostródzie
Źródło: TVN24

Podlaskie. Konary na drogach

Jak przekazali funkcjonariusze KW PSP Białystok, we wtorek rano było dość spokojnie jeśli chodzi o zdarzenia atmosferyczne. Odnotowano łącznie 17 zdarzeń, głównie związanych z konarami drzew leżącymi na drogach. Nikt nie został poszkodowany.

Cofka i alarm przeciwpowodziowy

Silny wiatr ponownie doprowadził do cofania się wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg, czyli cofkę. Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w portalu społecznościowym, że o godz. 6.30 poziom wody na rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

Stan alarmowy przekroczony, wrota na rzece zamknięte
Stan alarmowy przekroczony, wrota na rzece zamknięte

TVN24
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk

Dowiedz się więcej:

