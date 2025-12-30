Śnieżyce w Polsce. Fatalne warunki drogowe i pierwsze interwencje strażaków

Wtorkowy poranek w Ostródzie Źródło: TVN24

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-wschodniej Polski co najmniej do środy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW oraz alert RCB. W strefie przybrzeżnej i w części północnego wschodu dodatkowo spodziewane są silne podmuchy wiatru.

- Trochę odzwyczailiśmy się od takiej pogody, tymczasem jest ona dość typowa, a przynajmniej 20-30 lat temu była typowa - powiedziała prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz.

Warmińsko-mazurskie. Utrudnienia na drogach

Z powodu połamanych drzew blokujących drogi strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego interweniowali w nocy osiem razy. Od godziny 6 we wtorek otrzymali dwa kolejne zgłoszenia o uszkodzonych drzewach.

We wtorek rano na drogach w woj. warmińsko-mazurskim warunki drogowe były wymagające. Z powodu śliskiej nawierzchni we wtorek rano zablokowane było skrzyżowanie dróg - krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Pod górę nie mogły tam podjechać dwie ciężarówki, które zablokowały skrzyżowanie, tworząc korek.

Po drogach krajowych we wtorek rano jeździło 111 pługów i pługopiaskarek, po drogach wojewódzkich 80 takich pojazdów. Pomimo to miejscami na drogach leżała cienka warstwa śniegu zawiewanego z pól. Miejscami występowało błoto pośniegowe.

Wtorkowy poranek w Ostródzie Źródło: TVN24

Podlaskie. Konary na drogach

Jak przekazali funkcjonariusze KW PSP Białystok, we wtorek rano było dość spokojnie jeśli chodzi o zdarzenia atmosferyczne. Odnotowano łącznie 17 zdarzeń, głównie związanych z konarami drzew leżącymi na drogach. Nikt nie został poszkodowany.

Cofka i alarm przeciwpowodziowy

Silny wiatr ponownie doprowadził do cofania się wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg, czyli cofkę. Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w portalu społecznościowym, że o godz. 6.30 poziom wody na rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

