Śnieżyce w Polsce. Fatalne warunki drogowe i pierwsze interwencje strażaków

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-wschodniej Polski co najmniej do środy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW oraz alert RCB. W strefie przybrzeżnej i w części północnego wschodu dodatkowo spodziewane są silne podmuchy wiatru.
- Trochę odzwyczailiśmy się od takiej pogody, tymczasem jest ona dość typowa, a przynajmniej 20-30 lat temu była typowa - powiedziała prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz.
Warmińsko-mazurskie. Utrudnienia na drogach
Z powodu połamanych drzew blokujących drogi strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego interweniowali w nocy osiem razy. Od godziny 6 we wtorek otrzymali dwa kolejne zgłoszenia o uszkodzonych drzewach.
We wtorek rano na drogach w woj. warmińsko-mazurskim warunki drogowe były wymagające. Z powodu śliskiej nawierzchni we wtorek rano zablokowane było skrzyżowanie dróg - krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Pod górę nie mogły tam podjechać dwie ciężarówki, które zablokowały skrzyżowanie, tworząc korek.
Po drogach krajowych we wtorek rano jeździło 111 pługów i pługopiaskarek, po drogach wojewódzkich 80 takich pojazdów. Pomimo to miejscami na drogach leżała cienka warstwa śniegu zawiewanego z pól. Miejscami występowało błoto pośniegowe.
Podlaskie. Konary na drogach
Jak przekazali funkcjonariusze KW PSP Białystok, we wtorek rano było dość spokojnie jeśli chodzi o zdarzenia atmosferyczne. Odnotowano łącznie 17 zdarzeń, głównie związanych z konarami drzew leżącymi na drogach. Nikt nie został poszkodowany.
Cofka i alarm przeciwpowodziowy
Silny wiatr ponownie doprowadził do cofania się wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg, czyli cofkę. Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w portalu społecznościowym, że o godz. 6.30 poziom wody na rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.
Autorka/Autor: ast
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk