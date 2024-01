Zima powróciła do części Polski. Miejscami leży ponad 10 cm śniegu

Zimowo zrobiło się we wtorek w części Polski. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Lubelszczyźnie o poranku zanotowano śnieżną pokrywę o grubości sięgającej nawet 11 centymetrów. W Białymstoku zapanowała prawdziwie zimowa aura, chociaż mieszkańcy narzekali na konieczność odśnieżania aut.

We wtorkowy poranek w części kraju panowała zimowa aura, która do niektórych regionów zawitała już w poniedziałkowy wieczór. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 7 rano najgrubsza pokrywa śnieżna, 116 centymetrów, została zmierzona na Śnieżce, ale biało było także we wschodniej Polsce.