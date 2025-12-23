Na drogach może być ślisko. Uważajmy

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na wtorek - oblodzenie

Dziś na drogach w większości kraju może pojawić się oblodzenie. IMGW planuje wydać żółte alarmy w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i dolnośląskim (południowe i południowo-wschodnie powiaty).

Prognoza zagrożeń na wtorek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek - opady marznące

Według najnowszych prognoz środa i czwartek nie przyniosą zagrożeń meteorologicznych. Z kolei w piątek utrudnieniem dla podróżujących mogą być opady marznące. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić się w województwach: łódzkim, mazowieckim (południowe i centralne powiaty) oraz lubelskim.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB

