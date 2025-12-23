Na drogach może być ślisko. Uważajmy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na wtorek - oblodzenie
Dziś na drogach w większości kraju może pojawić się oblodzenie. IMGW planuje wydać żółte alarmy w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i dolnośląskim (południowe i południowo-wschodnie powiaty).
Prognoza zagrożeń na piątek - opady marznące
Według najnowszych prognoz środa i czwartek nie przyniosą zagrożeń meteorologicznych. Z kolei w piątek utrudnieniem dla podróżujących mogą być opady marznące. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić się w województwach: łódzkim, mazowieckim (południowe i centralne powiaty) oraz lubelskim.
Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW