Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pożary w Hiszpanii. Polscy strażacy polecieli na pomoc

|
Pożary w Hiszpanii
Łącznie 105 strażaków pomoże walczyć z pożarami w Hiszpanii
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SPANISH CIVIL GUARD

W sobotę pierwszy zespół, złożony z 35 strażaków, wszedł na pokład wojskowego samolotu CASA i z Krakowa poleciał do Hiszpanii. Polacy będą stacjonować w Kastylii-La Manchy, gdzie wspomogą lokalnych strażaków w walce z rozległymi pożarami.

Hiszpania zmaga się z rozległymi pożarami. Żeby je powstrzymać, potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Z Krakowa do Kastylii-La Manchy wylecieli w sobotę polscy strażacy.

- Jesteśmy przekonani, że znajdziemy mnóstwo miejsc, gdzie będziemy mogli być przydatni i pomóc lokalnym służbom ugasić ten potężny pożar - powiedział na lotnisku brygadier Paweł Dąbrowa niedługo przed odlotem.

W operacji weźmie udział łącznie 105 strażaków. Przez cały sierpień będą pełnić służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach grupowych, z czego każdy zespół pozostanie w Hiszpanii przez około 10 dni. Strażacy, którzy w sobotę wylecieli z Polski, wrócą do kraju 11 sierpnia. Służby kolejnych grup potrwają od 10 do 20 sierpnia oraz od 20 do 31 sierpnia.

Klatka kluczowa-598667
Strażacy wylatują do Hiszpanii

Hiszpanie "mogą na nas liczyć"

W miejscu, gdzie Polacy będą stacjonować, już wcześniej był młodszy brygadier Jakub Siczek. Według niego teren, przy którym będą pomagać nasi rodacy, jest trudny, a temperatury też nie sprzyjają gaszeniu pożarów - wynoszą nawet 40 stopni Celsjusza. Polacy będą umieszczeni w dwóch bazach. 35-osobowa grupa zostanie podzielona na zespół Alpha i zespół Bravo. - Codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują lokalni strażacy. Razem z nimi, ramię w ramię, (…) będziemy udawać się na miejsce działań - opowiadał podczas konferencji prasowej w sobotę Siczek. Jak przypomniał, Hiszpanie byli w Polsce na ćwiczeniach w zeszłym miesiącu i "zrozumieli, że mogą na nas liczyć". - Bardzo możliwe, że dostaniemy rejon tylko dla nas - powiedział Siczek.

Polska wzięła udział w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności

Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, wysyłając strażaków z modułów GFFF (Ground Forest Fire Fighting). Są to specjalistyczne zespoły przeznaczone do gaszenia pożarów lasów w trudno dostępnych miejscach, bez wykorzystania ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy posługują się głównie narzędziami ręcznymi, które umożliwiają tłumienie ognia także bez użycia wody. W działaniach współpracują ze śmigłowcami i samolotami gaśniczymi dostarczającymi wodę do dogaszania pożarów.

Polski kontyngent został skierowany do Hiszpanii w ramach unijnego programu prepozycjonowania, wspierającego państwa dotknięte ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Program polega na rozmieszczaniu wyspecjalizowanych zespołów w regionach szczególnie zagrożonych pożarami. Jest on realizowany w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM). W 2026 roku objął 777 strażaków z 14 państw, skierowanych do sześciu krajów wysokiego ryzyka: Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Grecji i Cypru. Polski komponent będzie drugim pod względem liczebności, po rumuńskim, zespołem uczestniczącym w tegorocznej edycji programu.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władsysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że strażacy polecieli samolotem wojskowym CASA. Jak podkreślił, "Państwowa Straż Pożarna wspiera hiszpańskie służby w działaniach ratowniczych i gaśniczych w ramach  międzynarodowej solidarności i współpracy". "Siły Zbrojne RP służą nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale również wspieraniu naszych sojuszników" - zauważył na platformie X szef MON.

Polscy strażacy w przeszłości pomagali innym w gaszeniu pożarów

Polskie moduły GFFF uczestniczyły między innymi w gaszeniu pożarów w Szwecji w 2018 roku, w Grecji w 2021 i 2023 roku oraz we Francji w 2022 roku. Na misję do Francji Polska wysłała 146 strażaków i 49 pojazdów. W lipcu 2023 roku do Grecji wyruszyło 149 strażaków i 49 pojazdów.

Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
TVN24
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
StrażakPożaryHiszpania
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Załamanie pogody w części kraju
Pogoda
Łazik Mieczysława Bekkera na placu w Koninie
"55 lat temu uruchomiono samochód, który jeździł po innym ciele niebieskim"
Polska
Ewakuacja uczestników Męskiego Grania, 31.07.2026
Połamane drzewa, porwana hala namiotowa, ewakuacja z festiwalu
Polska
parasol deszcz wiatr grad
13 województw z pogodowym alertem RCB
Polska
kuchenka gazowa
Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem
Polska
Burzowo
Są czerwone alarmy. Uwaga na groźną pogodę
Prognoza
Pozzuoli nieopodal Neapolu, 31 lipca 2026 roku
Panika w okolicy Neapolu. Mocno zatrzęsła się ziemia
Świat
Burza, piorun, noc
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Zalane rondo, Biała Podlaska
Zalane rondo po burzy w Białej Podlaskiej
Polska
Turcja
Ognisty żywioł na nagraniu. Nie żyje strażak
Świat
Opady
Te mapy pokazują, gdzie nocą ma mocno padać
Prognoza
Upał w mieście
"Ogranicz przebywanie na zewnątrz". Ostrzeżenie władz miejskich
Polska
Konin, woj. wielkopolskie / Polska - 26.06.2019: Zabytkowe kamienice na rynku – Placu Wolności – na Starym Mieście w Koninie, Polska
Urodziny TVN24 w Koninie. Czy aura będzie sprzyjać?
Polska
Ewakuacje w Beocji
Ewakuacja setek ludzi. "Panuje panika"
Świat
Upał
Upał zelżeje na chwilę, ale powróci z nową siłą
Prognoza
Upalny dzień w Mediolanie, 31.07.26
Włochy w szponach upału. Alarmy w Rzymie, Florencji, Turynie
Świat
Burza, pioruny, noc
Alert RCB dla połowy województw
Polska
Niski poziom Dunaju w Bułgarii odsłonił szczątki mamuta
Dunaj odsłonił kolejną tajemnicę. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Pożar na Krecie spalił budynki i samochody
Kreta wciąż się pali. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Sukcesy, ale i nowe pożary. Europa walczy z ogniem
Świat
15 min
pc
Czekał kilka godzin. "Miałem trzy sekundy, żeby zrobić zdjęcie"
TVN24
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
Polska
Pożar w Wielkiej Brytanii
"Widzi się to we Francji i w Hiszpanii, a potem dzieje się to tutaj"
Świat
Słonie w Parku Narodowym Amboseli, Kenia
Ta substancja mogła zabić 15 słoni w Kenii
Świat
Silna śnieżyca uwięziła turystów w argentyńskich Andach
Śnieżyca uwięziła ponad stu turystów
Świat
George Clooney - Amal Clooney
George Clooney musiał opuścić swój dom. Napisał list do władz
Świat
Walka z pożarami na południu Turcji
Kolejny turystyczny kraj zmaga się z pożarami
Świat
Upał w mieście
Upał tak szybko nie odpuści
Prognoza
Spotkania z gwiazdami, konsultacje finansowe i strefa relaksu. Moc atrakcji na Pol'and'Rock Festival 2026
Spotkania z gwiazdami, konsultacje finansowe i strefa relaksu. Moc atrakcji na Pol'and'Rock Festival 2026
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Po trzęsieniu ziemi w Kumamoto w Japonii doszło do wybuchu w centrum handlowym
30 ofiar śmiertelnych trzęsienia. Skwar zagraża ocalałym
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom