Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec

W piątek w wielu regionach Polski nastała wiosenna aura. W zachodniej połowie kraju wartości na termometrach miejscami sięgały blisko 20 stopni Celsjusza. O godzinie 16 termometry w Słubicach pokazały aż 18,9 st. C.

Wschodnia część kraju nie mogła jednak liczyć na takie ciepło. W tych regionach temperatura oscylowała w granicach 10 stopni, a najzimniej było na północnym wschodzie - w Suwałkach odnotowano 3,9 st. C.

Skąd to ciepło w Polsce?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pomiędzy wyżem znad wschodniej i południowej Europy oraz niżami Chiara i Doreena, które ulokowane są nad północnym Atlantykiem oraz Wyspami Brytyjskimi.

Położenie najważniejszych ośrodków barycznych umożliwiło skierowanie strumienia ciepłego powietrza zwrotnikowego nad zachodnią i środkową Europę. Ich obszarem źródłowym jest północno-zachodnia Afryka i Hiszpania. Dlatego właśnie temperatura zbliżyła się prawie do 20 st. C.

Równie ciepło, a może nawet jeszcze cieplej, będzie w sobotę.

Temperatura powietrza w piątek o godzinie 16 Źródło: cmm.imgw.pl

Opracowała Anna Bruszewska