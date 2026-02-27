Logo TVN24
Polska

Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec

Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Piątek przyniósł ciepło w zachodniej połowie kraju. Miejscami termometry pokazały niemal 20 stopni Celsjusza. Czuć, że wiosenna aura zbliża się wielkimi krokami, choć jeszcze nie wszędzie było tak ciepło.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W piątek w wielu regionach Polski nastała wiosenna aura. W zachodniej połowie kraju wartości na termometrach miejscami sięgały blisko 20 stopni Celsjusza. O godzinie 16 termometry w Słubicach pokazały aż 18,9 st. C.

Wschodnia część kraju nie mogła jednak liczyć na takie ciepło. W tych regionach temperatura oscylowała w granicach 10 stopni, a najzimniej było na północnym wschodzie - w Suwałkach odnotowano 3,9 st. C.

Skąd to ciepło w Polsce?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pomiędzy wyżem znad wschodniej i południowej Europy oraz niżami Chiara i Doreena, które ulokowane są nad północnym Atlantykiem oraz Wyspami Brytyjskimi.

Położenie najważniejszych ośrodków barycznych umożliwiło skierowanie strumienia ciepłego powietrza zwrotnikowego nad zachodnią i środkową Europę. Ich obszarem źródłowym jest północno-zachodnia Afryka i Hiszpania. Dlatego właśnie temperatura zbliżyła się prawie do 20 st. C.

Równie ciepło, a może nawet jeszcze cieplej, będzie w sobotę.

Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?

Prognoza
Temperatura powietrza w piątek o godzinie 16
Temperatura powietrza w piątek o godzinie 16
Źródło: cmm.imgw.pl

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Lech Muszyński

pogodaprognoza pogody
